No septembra Rūtai Dvinskai un Mārtiņam Spurim radio "Star FM" "Brīvdienu" ēterā pievienojies jauns vadītāju pāris – Artūrs Mednis un Ieva Janiševa. Radio pasaulē viņi abi ir jauni vārdi, taču paši iepriekš guvuši lielu pieredzi arī ārpus radiostudijas telpām. Ieva Janiševa ilgu laiku strādājusi par pasākumu vadītāju, kā arī ir uzņēmēja un dziedātāja. Darbs radio ir viens no sapņiem, kas kādreiz šķitis visai neiespējams. Astoņus gadus viņa strādāja par direktores vietnieci, kā arī bijusi darbīga mūzikas un pasākumu nozarē, taču lēmums aizvērt šīs durvis pavēra viņai plašas iespējas citās profesijās un nozarēs. Sarunā par radio burvību, radioklausītājiem, baiļu pārvarēšanu, kā arī to, kas tad īsti ir radio personība.

Kāds bija tavs ceļš uz radio "Star FM"?

Ieva Janiševa: Laikam esmu tas veiksmes stāsts, jo no pirmajiem soļiem studijā līdz radio ēteram nonācu visai īsā laika posmā. Piemēram, manam kolēģim Artūram Mednim vajadzēja astoņus gadus, lai piepildītu šo sapni. Manā gadījumā bija tā, ka gada laikā es izaugu līdz šādai lomai. Pagājušā gada decembrī iestājos radio DJ kursos. Man paveicās, ka mans mentors un pasniedzējs bija Jānis Romanovskis. Atceros, kā viņš noklausījās manus pirmos ierakstus un teica, ka man ir lemts strādāt radio, taču man ir jāsagaida īstais brīdis. Es gaidīju visu vasaru, līdz saņēmu to liktenīgo zvanu, kurā "Star FM" vadība pateica, ka gaidīs mani brīvdienās. Kad mācījos radio DJ kursos, savos treniņa ierakstos teicu, ka jau strādāju radio "Star FM". Man pat nebija neviena cita radiostacija padomā. Mani vienmēr ir interesējis radio, vienmēr ir interesējis, kā tas ir būt mikrofona otrā pusē.

