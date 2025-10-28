Kanāla 360 šova "Caur ērkšķiem uz" dalībnieču starpā spriedze aug, un šoreiz tās centrā nonākusi Ksenija. Pēc vairākiem aizrādījumiem Ksenijai par telefona izmantošanu laikā, kad tas ir aizliegts, Jānis Bukums pieņem stingru lēmumu. Viņš atņem Ksenijai telefonu, norādot, ka viņas uzmanībai jābūt veltītai šovam, nevis ārpasaules saziņai.
Šova “Caur ērkšķiem uz…” dalībnieces devušās uz Karostas cietumu Liepājā un vēl nenojauš, kas viņas sagaida.
Dalībnieces zina, ka plānā ir tikai vakariņas, taču to laikā Jānis Bukums vēlas uzzināt, vai viņām ir bijusi kāda pieredze ar cietumu. Dace atzīstas, ka reiz pati nonākusi izolatorā, jo pusaudžu gados aizmukusi no mājām, veikalā nozagusi vairākas lietas, un policija viņu aizturējusi. Izolatorā nācies pavadīt visu nakti, jo vecāki nav varējuši atbraukt meitenei pakaļ. Kopš tā laika Dacei esot mācība un svešas lietas viņa vairs neaiztiekot.
Tad Jānis Bukums pievēršas Ksenijai, kura to vien dara, kā skatās telefonā: “Ksenija, tu esi ieslodzījusi sevi ar fantastiski lielu telefona atkarību. Tu bez telefona nesmaidi, nefunkcionē. Ja tev atņemtu tagad telefonu, es domāju, ka tev divu dienu laikā medicīniskā palīdzība būtu nepieciešama. Esi, lūdzu, tik laipna un iedod man savu telefonu. Es tev viņu pēc tam atdošu.”
Ksenija gan uzreiz tam nepiekrīt, viņa vēlas zināt, kas viņai draud par to, ja viņa no telefona neatteiksies. Jānis uzskata, ka tas pat nav smieklīgi vairs, un arī pārējās šova dalībnieces nostājas Jāņa pusē – viņas jau sen esot lūgušas Ksenijai nolikt telefonu. Elīne stāsta: “Viņa nemāk dzīvot bez telefona, viņa neredz dzīves jēgu bez telefona.”
Diemžēl Jāņa pareģojums piepildās – bez telefona Ksenija ātri vien kļūst nervoza un kašķīga, aizmetot pat pa gaisu paplāti ar kūciņām. Pārējās dalībnieces uzskata, ka Ksenija beidzot parāda savu īsto seju.
Tikai pēc laika Ksenija saprot, ka nevēlas atzīt, ka viņai ir kādas problēmas ar telefonu: “Bet es tagad domāju – ko es esmu vispār izdarījusi, jo arī manam dēlam ir tādas attiecības ar telefonu. Man šķiet, ka tur ir arī mana vaina – lai atbrīvotu sevi no pienākumiem, es devu viņam telefonu.”
