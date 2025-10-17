"Es ar pārliecību varu teikt, ka mēs esam gatavi karot tāpēc, ka esam izstudējuši un izspēlējuši mācībās, plānošanas procesos dažādus scenārijus," TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" apgalvo ģenerālmajors, NBS komandieris Kaspars Pudāns.
Viņš teic, ka mūsu valsts bruņotie spēki ir gatavi, ka Krievija var arī šovakar uzbrukt, tikai – tas būs citādāks uzbrukums. "Šovakar viņi nevar uzbrukt ar divīzijām, tās nav iespējams atvilkt līdz robežām, bet uzbrukt ar pāris gaisa kuģiem, pilotētiem vai bezpilota, vai ar sabotāžu aktivitātēm – tas ir iespējams. Mūsdienās šādus mazus, tehnoloģiski veiktus apdraudējumus var veikt ne tikai Latvijā."
