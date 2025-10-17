Septembrī okupantu zaudējumi sasniedza gandrīz 29 000 karavīru un ievērojamu daudzumu tehnikas, paziņojis Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Pēc viņa teiktā, ienaidniekam pilnībā nepieder stratēģiskā iniciatīva, neraugoties uz to, ka situācija kaujas operāciju rajonos joprojām ir sarežģīta. Atsevišķos frontes posmos ienaidniekam ir nelieli panākumi par milzīgu zaudējumu cenu, sacīja Sirskis.
"Septembrī vien okupantu zaudējumi sasniedza gandrīz 29 000 karavīru, tika iznīcināti un bojāti 70 tanki, 65 bruņumašīnas, vairāk nekā 1050 artilērijas sistēmas, sešas daudzraķešu palaišanas iekārtas un cita tehnika. Kopš gada sākuma gūstā nonākuši 2060 Krievijas Federācijas karavīri," teikts Sirska paziņojumā.
Viņš piebilda, ka Ukrainas Aizsardzības spēki ir apturējuši ienaidnieka pavasara-vasaras uzbrukuma kampaņu un turpina izjaukt Kremļa plānus ieņemt svarīgas teritorijas un apdzīvotas vietas, kas netiek īstenoti, tāpēc tiek pastāvīgi pārskatīti un atlikti.
Sirskis pieminēja arī triecienus dziļi Krievijas iekšienē, iznīcinot agresorvalsts militāros mērķus, loģistiku un enerģētikas kompleksu.
"Šī darba rezultāts kļūst arvien jūtamāks Krievijas armijai un ekonomikai. Kopš gada sākuma ir veiksmīgi trāpīts 45 Krievijas degvielas un enerģētikas un militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem. Tā rezultātā kopējā degvielu un smērvielu ražošana Krievijā ir samazinājusies par gandrīz 25%. Katru dienu agresorvalsts zaudē vairāk nekā 46 miljonus ASV dolāru no naftas produktu eksporta samazināšanās. Ienaidnieka aizmugures resursu iznīcināšana ievērojami apgrūtina tā spēju veikt aktīvas kaujas operācijas," norādīja Sirskis.
Tramps tiksies ar Putinu Budapeštā
ASV prezidents Donalds Tramps gatavojas tikties ar Vladimiru Putinu Budapeštā, pēc telefonsarunas ar Krievijas diktatoru ceturtdien paziņoja Baltā nama saimnieks.
Konkrētu iespējamās tikšanās datumu Tramps neminēja, taču paziņoja, ka sarunas laikā esot panākts "liels progress".
Sociālās saziņas vietnēs viņš izteicās, ka tikšanās Budapeštā ļaušot noskaidrot, vai "vai mēs varam izbeigt šo bēdīgo karu starp Krieviju un Ukrainu".
Pirms Trampa un Putina tikšanās nākamnedēļ ar Krievijas pārstāvjiem tiksies ASV valsts sekretārs Marks Rubio.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.