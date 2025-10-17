Krievijas un Ukrainas karš turpinās, neraugoties uz mēnešiem ilgajām sarunām, jo neviena no pusēm nav gatava noslēgt miera līgumu, intervijā amerikāņu telekanālam "Newsmax" ceturtdien sacīja ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
"Lai arī kā ASV prezidenta [Donalda Trampa] enerģiskā diplomātija būtu vedusi cilvēkus pie nošķiršanas līnijas, galu galā ir jābūt divām pusēm, kas vēlas noslēgt vienošanos," klāstīja Venss.
"Un šobrīd, neraugoties uz visu mūsu darbu, un mēs turpināsim pie tā strādāt, krievi un ukraiņi vienkārši nav nonākuši tādā stadijā, kad viņi varētu noslēgt vienošanos," pauda viceprezidents.
Vienošanās joprojām ir iespējama, taču tas prasīs "daudz vairāk darba", viņš piebilda.
"Es uzskatu, ka pastāv fundamentāla atšķirība gaidās, kad krievi sliecas uzskatīt, ka viņiem kaujas laukā klājas labāk, nekā tas ir patiesībā," sacīja viceprezidents.
Tas ir apgrūtinājis vienošanos panākšanu pēdējos mēnešos, lai gan ir panākts progress, pauda Venss.
"Jā, dažreiz tas ir rada vilšanos. Jā, dažkārt Tramps kļūst nepacietīgs pret visiem, kas iesaistīti šajā procesā. Tomēr, kamēr viņš turpina strādāt, es uzskatu, ka prezidentam ir liela pārliecība, ka viņš var panākt vienošanos," sacīja Venss.
ASV prezidenta vēlēšanu kampaņas gaitā Tramps vairākkārt pauda, ka panāks Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu 24 stundu laikā pēc stāšanās amatā.
Vēlāk Trampam gan nācies atzīt, ka uzdevums izrādījies sarežģītāks, nekā viņš to iztēlojies.
Piektdien Vašingtonā Baltajā namā gaidāma Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
