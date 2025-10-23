Balvu slimnīcas jautājums tiks uzturēts politiķu darbakārtībā, norādījusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, trešdien saņemot Balvu un Gulbenes novadu iedzīvotāju parakstus, kas iestājas pret Balvu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas diennakts stacionāra slēgšanu.
Paraksti tikšot nodoti Saeimas komisijām, Ministru prezidentei Evikai Siliņai un veselības ministram Hosamam Abu Meri. Balvu novada pašvaldība šomēnes sāka parakstu vākšanu par Balvu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas diennakts stacionāra saglabāšanu. Pašvaldības rīcībā bijusi informācija, ka Veselības ministrija ir iecerējusi pārveidot Balvu slimnīcu par dienas stacionāru. Pašvaldība uzskata, ka ideja nav pieņemama un "apdraud pieejamību savlaicīgai un kvalitatīvai veselības aprūpei".
Saeimas priekšsēdētāja Mieriņa teikusi, ka laikā, kad tiek runāts par drošību, jārada risinājums situācijai, kad vairāki desmiti tūkstoši Latvijas austrumu pierobežas iedzīvotāju var tikt atstāti bez neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas diennakts stacionāra. Šāda situācija var radīt apstākļus, kad pacients uz tuvāko diennakts neatliekamās medicīnas stacionāru jāved divas stundas, kas var būt izšķiroši dzīvības glābšanai, pauda Saeimas priekšsēdētāja.
Zaļo un zemnieku savienība iepriekš paudusi, ka pilnībā atbalsta iedzīvotāju iniciatīvu saglabāt Balvu slimnīcas diennakts stacionāru, uzsverot, ka slimnīcas darbības ierobežošana būtu nepieļaujama un pretrunā ar valsts deklarētajiem mērķiem stiprināt austrumu pierobežas drošību, attīstīt reģionus un nodrošināt vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību visā Latvijā.
