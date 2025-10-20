Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece un dzejniece Magone Liedeskalna ir devusies uz Rīgu, kur ne tikai satiek draudzeni Ilvu, bet ir ieplānojusi arī tikšanos ar pielūdzēju Edgaru, kurš bija ieradies uz Magones mīlas nometni.
"Pavisam nesen pie manis mājās bija puišu nometne. Ir viens džeks, ar kuru mēs mēģinām personīgāk iepazīties," Magone stāsta par savu jauno paziņu Edgaru. "Viņš bija pie manis, viņš tagad ir uzaicinājis man Rīgā pie sevis. Es ļaušos viņa iedvesmai, ar ko viņš mani šodien pārsteigs."
Draudzene Ilva vēlējās uzzināt, vai Magonei ir radušās romantiskas jūtas pret Edgaru. "Kas sanāks un vai sanāks, to jau uzreiz pateikt nevar. Jā, mums ir dvēseliskais tuvums vai sapratne. Runāt mēs varam par visu ko – viņš muti vaļā atplētis klausās. Arī viņam par trimdu ir pieredze, arī Anglijā dzīvojis. Tā kā ir šie saskares punkti, ap kuriem sarunu vadīt. Sākumam startēja normāli, bet tagad, kā saka, lai sevi pierāda," atklāja Magone.
Drīz vien viņas sagaida Edgars, kurš nespēja noslēpt savu satraukumu un ilgas, apskaujot Magoni un dāvinot rozes.
