Jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis, finanšu tehnoloģiju uzņēmuma "Twino" dibinātājs un vadītājs Armands Broks, politiķis Didzis Šmits (14. Saeimā tika ievēlēts no apvienības "Apvienotais saraksts", no kuras frakcijas vēlāk izstājās; darbojies arī citās partijās), mācītājs Pēteris Sproģis (partija "Saskaņa" viņu savulaik pieteica kā Valsts prezidenta kandidātu) un ekonomists Guntars Vītols (šogad pašvaldību vēlēšanās uz Rīgas domi neveiksmīgi kandidēja no saraksta "Pašcieņa. Tauta. Zeme. Valstiskums") apvienojušies jaunā politiskajā kustībā "Bez partijām", kuras galvenais mērķis esot panākt vēlēšanu sistēmas maiņu un pāreju no partiju sarakstiem uz individuālu kandidātu ievēlēšanu, liecina šo personu ieraksts sociālajos tīklos.
Saeimas deputāts Didzis Šmits aģentūrai LETA pirmdien teicis, ka kustība plāno startēt nākamā gada Saeimas vēlēšanās. Bet uzņēmējs Armands Broks aģentūrai LETA izteicies, ka par partijas startu Saeimas vēlēšanās esot pāragri spriest. Esot jāsaprot, kāda būs cilvēku atsaucība. Reizē viņš neizslēdza sadarbību ar citām partijām, norādot, ka tādas sarunas notiekot, bet arī par to esot pāragri runāt. No likuma izriet, ka kandidātu sarakstu var iesniegt likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā partija, kura dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un kurā ir ne mazāk kā 500 biedru. Tā kā pastāv šis juridiskais šķērslis, tad "Bez partijām" plānojot kādu sadarbību ar kādu politisko spēku, sacījis Šmits. Esot vairāki scenāriji, kā šo situāciju risināt, taču par to vēl esot pāragri spriest.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu