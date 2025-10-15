Pēc spilgtas debijas Latvijas mūzikas scēnā dziedātāja un dziesmu autore Keitija Bārbale klausītājiem piedāvā savu otro pilnmetrāžas albumu ar nosaukumu "mazāk nekā trīs". Tajā viņa turpina veidot sev raksturīgo muzikālo pasauli, kurā personiski stāsti savijas ar melodijām jaunā un svaigā skanējumā.
Albumā ir iekļauti 11 skaņdarbi, no kuriem divi - "Ūdensrozes" un "Visstulbākā diena mūžā" jau ir atraduši savu ceļu pie klausītāju sirdīm.
Keitija par albuma tapšanu stāsta: "Es sēdēju un kārtējo reizi domāju…kā pie velna, lai uztaisa albumu? Varētu domāt, ka tikai tāpēc, ka viens man jau ir izdots, es zinu, kā to izdarīt…(kļūda). Biju mēģinājusi sadarboties ar citiem mūziķiem, veidot grupas…viss cieta neveiksmīgu sakāvi. Tad man tapa skaidrs - man tas jādara pašai. Manas mākslinieciskās vīzijas ir ļoti konkrētas un specifiskas, tājās nav vieta kompromisiem vai citu muzikālajai gumei. Es gribēju uztaisīt tādu albumu, lai varēt teikt - "Jā, šis ir Keitijas muzikālais rokraksts, neviens cits tā nebūtu taisījis". Tā nu es nolēmu taisīt albumu pati, jo vēlējos sevi pietikt arī kā mūzikas producenti un parādīt to muzikālo pasauli un skaņu uztveri, kas dzīvo manī. Tomēr es zināju - var vēl labāk, un Kārlis Grīnbergs palīdzēja man šo albumu noslīpēt un pārcelt nākamajā līmenī. Tāds ir mana albuma fiziskais tapšanas stāsts. Saturiskais? Atliks vien noklausīties."
Keitija ir dziesmu teksta un mūzikas autore un producente. Albums tapis ciešā sadarbībā ar līdzproducentu Kārli Grīnbergu, kā arī tā miksu un māsteru ir veidojis Kārlis Grīnbergs un Ernests Vīgners.
2023. gadā Keitija Bārbale ar debijas akustisko solo albumu "Akmens Dievs" ieguva Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" kategorijā "Alternatīvās vai indie mūzikas albums".
Noklausies!
29. novembrī mūziķe aicina klausītājus uz albuma "mazāk nekā trīs" prezentācijas koncertu K. K. Fon Stricka villā kopā ar pavadošo grupu - "Keitija Bārbale un 4 radiatori".
