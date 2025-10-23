Aizsardzības ministrija (AM) noslēgusi vienošanos ar Vācijas uzņēmumu "Dynamit Nobel Defence" (DND) par distances mīnēšanas sistēmu iegādi 50 miljonu eiro vērtībā.
Atbilstoši līgumam tiks iegādātas distances mīnēšanas sistēmas "Skorpion 2", to munīcija – prettanku mīnas "AT2+", kā arī cits ar sistēmām saistīts ekipējums. Tāpat līgums ietver personāla apmācību darbam ar sistēmām un citus saistītos materiāltehniskos līdzekļus. Līgums paredz vietējās industrijas iesaisti piegādes drošības veicināšanai, kā arī iespēju projektam pievienoties arī citām valstīm. Līgums sniedz iespēju slēgt vēl citus līgumus ar Vācijas uzņēmumu.
Šāda veida sistēmas līdz šim nav bijušas Latvijas armijas rīcībā. Aizsardzības ministrs Andris Sprūds intervijā Latvijas Televīzijai skaidroja, ka šīs sistēmas ļaus ātri izvietot mīnas uz Latvijas robežas, tādējādi stiprinot Baltijas aizsardzības līniju. Tā ir daļa no kopīgā aizsardzības plāna, kurā tiek iegādāti arī robežas tuvumā izvietojami šķēršļi un sensori, informēja Sprūds.
Aizsardzības ministrs pavēstīja, ka 50 miljonu eiro līgumā ar DND ir iekļauta arī mīnu piegāde, bet tuvākajos gados paredzēts iegādāties vēl mīnas, un tam jau ir ieplānoti finanšu līdzekļi. Sprūds uzsvēra, ka pirkums no DND ir pirmais nozīmīgais ieguldījums tieši distances mīnēšanas sistēmās. Ņemot vērā, ka summa – 50 miljoni eiro – nav maza, ir paredzēta arī vietējās industrijas iesaiste, piebilda politiķis, detalizētāk neskaidrojot, kā tas izpaudīsies tieši šajā iepirkumā.
"Uzstādījums ir šajā budžetā aktīvi iesaistīt mūsu industriju. 30% no lielajiem iepirkumiem ir mūsu pašu industrijas iesaiste jeb lokalizācija šeit, lai vietējie uzņēmumi arī nodrošinātu gan piegāžu drošību, gan arī veicinātu tautsaimniecību. (..) Sabiedrība ir devusi savu deleģējumu un atbalstu šādam budžetam, bet ir arī ļoti svarīgi, lai šis finansējums maksimāli nāk atpakaļ tautsaimniecībā, veicinot ekonomiku un uzņēmējdarbību, it īpaši aizsardzības nozarē, tādējādi veicinot arī piegāžu drošību," teica Sprūds. Kā ziņots, valdības atbalstītajā nākamā gada valsts budžeta projektā, kas patlaban tiek skatīts Saeimā, aizsardzības nozares finansējums ir viena no prioritātēm.
