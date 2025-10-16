ASV un starptautiskās ziņu organizācijas otrdien atteicās parakstīt Pentagona jaunos noteikumus medijiem, paliekot bez piekļuves ASV Aizsardzības ministrijai.
Vismaz 30 mediji, tai skaitā laikraksts "The New York Times", ziņu aģentūras AP, "Reuters", AFP un telekanāls "Fox News" noraidīja Pentagona jauno mediju politiku, kritizējot to kā pārlieku ierobežojošu. Par jauno politiku tika paziņots pēc tam, kad Aizsardzības ministrija ierobežoja mediju piekļuvi Pentagona telpām, piespieda vairākas organizācijas atbrīvot birojus ēkā un krasi samazināja žurnālistiem paredzēto pasākumu skaitu. Saskaņā ar jauno politiku žurnālistiem ir jāapzinās, ka viņi var tikt uzskatīti par drošības riskiem un viņiem var tikt atņemtas Pentagona preses kartes, ja viņi lūdz ministrijas darbiniekiem izpaust slepenu un dažāda veida neslepenu informāciju. Pentagona preses pārstāve uzsvēra, ka šāda politika ieviesta, jo tā ir vislabākā ASV karavīriem un valsts nacionālajai drošībai. ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets raksturoja šos noteikumus kā veselā saprāta izpausmi. Pentagona Preses asociācija savukārt uzskata, ka mediju politika "aizbāž mutes Pentagona darbiniekiem", draudot ar represijām žurnālistiem, kuri meklē informāciju, kas nav iepriekš apstiprināta publiskošanai.
