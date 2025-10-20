Valsts policija atsakās uzsākt kriminālprocesu skandalozajā Liepājas gadījumā, kur tēvs apvaino kebabnīcas darbinieku mēģinājumā iepazīties ar viņa 11 gadus vecu meitu, vēsta 360TV Ziņas.
Par notikušo policija bija saņēmusi meitenes tēva iesniegumu. Viņš arī publiskoja sociālajos tīklos kebabnīcas darbinieka (Indijas pilsoņa) fotogrāfiju. Pats kebabnīcas darbinieks visus apvainojumus noliedza, taču viņš vairākkārt esot saņēmis draudus par fizisku izrēķināšanos. Sociālo tīklu skandāla dēļ vīrieti atlaida no darba, un viņš devās prom no Liepājas, un iespējams, arī no Latvijas.
Tagad policija secinājusi, ka noziedzīga nodarījuma nav. 360TV Ziņas saņēma rakstisku atbildi no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāves Madaras Šeršņovas: “Valsts policijā tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, pamatojoties uz to, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums. Šajā gadījumā jau sākotnēji netika gūts apstiprinājums publiski paustajai informācijai un, iegūstot videomateriālu un skaidrojot notikušo, nav gūti pierādījumi tam, ka šajā gadījumā būtu noticis noziedzīgs nodarījums.”
360TV Ziņas atgādina, ka policija arī aicināja meitenes tēvu izņemt kebabnīcas darbinieka fotogrāfiju no sava sociālo tīklu konta, lai izvairītos no rasistiskām izpausmēm, taču tas netika izdarīts.
VIDEO:
LASI.LV
Par tev svarīgo un noderīgo.
Mūsu tiešsaistes mediju veido profesionālu, pieredzējušu un uzticamu žurnālistu komanda, kas jau daudzus gadus rada mediju uzņēmuma Latvijas Mediji kvalitatīvo drukāto izdevumu saturu lielākajā dienas laikrakstā Latvijas Avīze, žurnālos un grāmatās. Lasi.lv atradīsiet gan plašāko informāciju dažādām interesēm un vaļaspriekiem, gan žurnālistu un nozaru ekspertu viedokļus un komentārus, kā arī aktualitātes Latvijas un pasaules politiskajā, sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.