Notikušo tauta, elpu aizturējusi, gaidīja gadiem. Vīrieši skatījās viens uz otru, bet baidījās teikt izšķirošo vārdu un uzņemties līderību, un par to kaunējās. Beidzot priekškars pēc trešā zvana pavērās, uz dēļiem iznāca slavens teātra režisors, kurš ilgu laiku bija neapmierinātībā murdējis aizkulisēs, un noskaldīja – Saeima neiet, politiķi nestrādā, partiju tirānijai jādara gals!

99,8 procentiem bezpartijisko Latvijas pilsoņu pilēja kā medutiņš uz lūpām, kā balzams uz brūcēm lija saldie vārdi no brīvības memoranda, ko bija sarakstījis Jaunā Rīgas teātra vadītājs Alvis Hermanis ar kompanjoniem. 

Ka pašreizējā vēlēšanu kārtība nedod iespēju atlasīt maksimāli kompetentākos politiķus, kuri spēj pieņemt maksimāli kvalitatīvākos lēmumus par labu pārējai sabiedrībai. Un – ja esošie politiskie spēki saprotamu iemeslu dēļ negrib to mainīt, mēs būsim drosminieki, kas dibina vienreizējās lietošanas partiju "Bez partijām".

