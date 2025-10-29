Piramīdas joprojām ir apskatāmas Ēģiptē, jo bija pārāk lielas un smagas, lai pārvestu uz Eiropu – tā ironizē Āfrikā un ne bez pamata. Ja šā kontinenta valstis atgūtu visus koloniālisma laikā aizvestos dārgumus, no ēģiptiešu mūmijām līdz Ganas zeltam, tad Eiropas muzeju zāles kļūtu daudz tukšākas. 

"Ja ir pierādījumi, ka tie ir nozagti no Āfrikas, tie jāatgriež bez jebkādām sarunām. Mēs nevaram runāt vienu un to pašu 30 gadu, zādzība ir zādzība," šogad izteicās Dienvidāfrikas sporta, mākslas un kultūras ministrs Geitons Makenzijs.

Kamēr eiropiešu publikai šie eksponāti parasti ir tikai interesanti apskates objekti, afrikāņiem bieži vien tie ir svarīga vēstures daļa. Salīdzinājumam varam iztēloties, ka kāda no svešajām varām būtu piesavinājusies mūsu Dainu skapi vai Baumaņu Kārļa sarakstīto Latvijas himnas nošu oriģinālu, kas citiem neko daudz nenozīmē.

Tāpat diez vai frančiem reāli būtiska ir Bangvas karalienes koka skulptūra, kas atrodas Parīzē "Dapper Foundation" īpašumā. Turpretim Kamerūnā tai ir gan kulturāla, gan garīga nozīme, un karaļnams, kam mūsdienās ir tikai ceremoniāla nozīme, pieprasījis to atdot.

Karaļa galvaskauss

