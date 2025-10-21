Vasaras beigās šķita, ka šogad Pirmajā formulā (F-1) beidzot būs jauns čempions, bet tagad tādas pārliecības vairs nav.
Iepriekšējo četru sezonu uzvarētājs Makss Verstapens no "Red Bull" komandas ir atjaunojis intrigu cīņā par čempiona lauriem.
Svētdien nīderlandietis pārliecinoši uzvarēja ASV "Grand Prix" izcīņā Ostinā, būdams ātrākais kā sprintā, tā kvalifikācijā un pamatsacensībās. Pēdējos piecos posmos viņš demonstrējis čempiona cienīgu sniegumu, izcīnot 119 no maksimāli iespējamajiem 133 punktiem. Tas atspoguļojas arī kopvērtējumā. Septembra sākumā Verstapens no līdera Oskara Piastri atpalika 104 punktus, bet četrus posmus vēlāk abus šķir vairs 40 punkti, taču līdz sezonas beigām vēl paliek pieci etapi – Mehiko, Sanpaulu, Lasvegasā, Katarā un Abū Dabī. Interesanti, ka sezonas vidū Verstapens pats īsti neticēja, ka vēl var pacīnīties par titulu, taču tagad neslēpj – izredzes ir. "Protams, iespēja vēl pastāv, taču tad nepieciešams, lai šādas nedēļas nogales būtu arī atlikušajos posmos. Mēs noteikti cīnīsimies," iepriekšējo četru gadu F-1 labākais braucējs ir kaujinieciski noskaņots.
Verstapens ir izdevīgā pozīcijā, jo Piastri jāuztraucas ne tikai par viņu, bet arī komandas biedru Lando Norisu, kurš Ostinā bija otrais un tādā pašā pozīcijā ir arī kopvērtējumā, no komandas biedra atpaliekot vairs par 14 punktiem. Noriss svētdien otro vietu izrāva sīvā cīņā ar "Ferrari" komandas braucēju Šarlu Leklēru, kamēr Piastri palika piektais, priekšā palaižot arī pieredzējušo Lūisu Hamiltonu.
Ne mazāka intriga ir arī pasaules čempionātā rallijā (WRC), kur divus posmus pirms sezonas beigām uz titulu pretendē trīs komandas biedri no "Toyota" vienības – Elfins Evanss, Sebastjans Ožjē un Kalle Rovanpere.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Rovanpere, kurš nesen paziņoja, ka pēc šīs sezonas pametīs ralliju, uzvarēja Centrāleiropas rallijā, kas notika Vācijas, Čehijas un Austrijas ceļos, bet par kopvērtējuma līderi kļuva Evanss, kuram ir 247 punkti. Evanss kopvērtējumā apsteidza pieredzējušo Ožjē, kurš, būdams rallija līderis, vienā no ātrumposmiem ieskrēja kokā un cīņu par uzvaru sacensībās neturpināja. Kopvērtējumā Ožjē un Rovanpere no Evansa atpaliek par 13 punktiem, kamēr ceturtais ar 197 punktiem ir igaunis Ots Tenaks no "Hyundai" komandas, kura izredzes tikt pie titula ir vērtējamas vairs tikai kā teorētiskas.
Pasaules čempionātā atlikuši divi posmi novembrī – vispirms Japānā, pēc tam pirmo reizi Saūda Arābijā. Vakar tika paziņots, ka pēdējā sezonas posmā "M-Sport Ford" komandā startēs arī Mārtiņš Sesks ar Renāru Franci. Liepājniekiem tas būs septītais posms šī gada WRC sezonā, kurā viņi ar 16 punktiem ir 12. vietā. "M-Sport Ford" komandā pēdējā etapā brauks ne tikai komandas pamatbraucēji Greguārs Munsters un Džošua Makerlīns, bet arī pieredzējušais katarietis Nasers Al-Atija, kurš ir pieckārtējs Dakaras rallijreida uzvarētājs un olimpiskais medaļnieks stenda šaušanā.
Verstapens ieskrējies
- "Red Bull" komandas līderis Ostinā izcīnīja piekto uzvaru šajā sezonā un trešo pēdējos četros posmos.
- Verstapens kļuvis par pirmo F-1 pilotu, kurš ASV trasēs izcīnījis septiņas uzvaras – četras Ostinā, divas Maiami un vienu Lasvegasā.
- Nīderlandietis karjeras laikā 122 reizes kāpis uz goda pjedestāla, kas kopā ar Sebastjanu Fetelu ir dalīts visu laiku trešais labākais rādītājs aiz Lūisa Hamiltona (202) un Mihaēla Šūmahera (155).
- Verstapens piektajā posmā pēc kārtas ticis uz goda pjedestāla. Tikpat reizes labāko trijniekā viņš bija sezonas pirmajos 14 posmos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu