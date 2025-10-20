Naktī no svētdienas uz pirmdienu degusi pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" Saulkrastu novada Lojā, kā rezultātā viena ēkas daļa ir izdegusi, bet otra daļēji appludināta.
Aptuveni stundu pirms pusnakts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis izsaukumu uz Saulkrastu novada Sējas pagastu, kur dega divstāvu izglītības objekta jumts, bēniņi, kā arī ēkas ārējās kāpnes.
Ugunsgrēka kopējā degšanas platība bija 405 kvadrātmetri, informē VUGD. Ugunsgrēka likvidācijā iesaistījušās arī Inčukalna un Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības.
Veicot dzēšanas darbus, cietis glābējs. Ugunsgrēks likvidēts šorīt plkst. 06.53.
Saulkrastu novada pašvaldība paziņojumā teikts, ka izdegusi ir ēkas viena daļa, bet otra daļa ir daļēji appludināta. Lojas ciemā uz laiku atslēgta ūdenspadeve. Ēkas ir apdrošinātas. Pirmdien Saulkrastu novada pašvaldība lems par tālāko rīcību.
Bērnudārzu apmeklē vairāk nekā 110 bērnu. Saulkrastu novada pašvaldība pašlaik meklējot risinājumus, kur izvietot bērnus.
Kā raksta aģentūra LETA, pašlaik bērnudārza bērni ir mājās ar vecākiem, bet pašvaldība meklēs iespējas ātrāk atsāk sniegt bērnudārza pakalpojumus.
Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par ugunsgrēku. Taču sākotnējā informācija neliecinot par noziedzīgu nodarījumu.
