Japānas premjerministra amatā otrdien tika apstiprināta valdošās konservatīvās Liberāldemokrātiskās partijas (LDP) līdere Sanaje Takaiči, kura kļuvusi par pirmo sievieti Japānas valdības vadītāja amatā.
Neskatoties uz koalīcijas izjukšanu neilgi pirms jaunās valdības apstiprināšanas, Takaiči, kura pārstāv LDP konservatīvāk noskaņoto spārnu, guva atbalstu abās parlamenta palātās.
Valdošās partijas vājums
Takaiči oktobra sākumā uzvarēja LDP līdera vēlēšanās, apsteidzot mērenāk noskaņotus partijas biedrus. Jaunu valdošās partijas līderi vajadzēja meklēt, jo septembrī par demisiju paziņoja premjers Sigeru Isiba, kurš Japānas valdību bija vadījis kopš pagājušā gada rudens. Viņa laikā LDP vadītā koalīcija zaudēja vairākumu abās parlamenta palātās – pagājušā gada oktobrī tā nesekmīgi startēja apakšpalātas vēlēšanās, bet šā gada jūlijā cerētie rezultāti izpalika arī Senāta vēlēšanās. Pēdējos gados Japānā vērojama politiskā nestabilitāte, un LDP, kas gandrīz nepārtraukti bijusi pie varas pēdējos 70 gadus, vadībā kopš 2020. gada apstiprināts jau piektais premjers. Takaiči nonākšanu amatā pēdējā brīdī apdraudēja LDP ilggadējo koalīcijas partneru "Komeito" lēmums no koalīcijas aiziet. "Komeito" vadība lēmumu izbeigt 26 gadus ilgušo aliansi skaidroja ar partijas finansēšanas skandālu, kas satricinājis LDP. Valdošā partija neesot darījusi pietiekami, lai ierobežotu korporāciju ziedojumus partijām. "Komeito", kas ir centriski noskaņota partija, biedru rindās pastāvējušas arī bažas par LDP jaunās līderes Takaiči ultrakonservatīvajiem uzskatiem. LDP tomēr pirmdien izdevās vienoties par koalīciju ar Japānas Inovāciju partiju ("Ishin"), kas ir labējāk noskaņota.
Lai arī jaunajai koalīcijai parlamentā nav vairākuma, Takaiči premjerministra amatā izdevās apstiprināt. Viņas valdībai likumu pieņemšanai būs jāmeklē atbalsts opozīcijā, kas apgrūtinās jaunās premjeres programmas īstenošanu.
Tas varētu būt par cēloni jaunās valdības nestabilitātei vai pat drīzam sabrukumam, pieļauj apskatnieki. "Bez politiskās stabilitātes mēs nepanāksim spēcīgu ekonomisko politiku, diplomātiju, drošību vai jebko citu," uzsvērusi arī jaunā premjere. Ar Takaiči ievēlēšanu premjera amatā LDP cer atgūt konservatīvāk noskaņotos vēlētājus, daudzi no kuriem pēdējā laikā izvēlējušies labējākas ievirzes partijas, norāda raidorganizācija BBC.
Dzimuma lomu neizceļ
Lai arī Japānas un citu valstu medijos Takaiči vēsturiskais uznāciens uztverts ar lielu interesi, pati premjere nemēģina īpaši akcentēt feminisma tematiku. Viņa drīzāk ir iestājusies par konservatīvu politiku. Takaiči aizstāvējusi 19. gadsimtā pieņemto likumu, kas abiem laulātajiem liek pieņemt vienu uzvārdu, kas parasti ir vīra uzvārds. Šajā sakarā apskatnieki piemin, ka šis likums radījis grūtības arī Takaiči. Viņa 2004. gadā apprecējās ar bijušo LDP deputātu Taku Jamamoto un pieņēma vīra uzvārdu. Pāris vēlāk izšķīrās "politisko domstarpību" dēļ, bet 2021. gadā abi atkal apprecējās, un šoreiz Jamamoto pieņēma sievas uzvārdu. Takaiči arī iestājusies pret sieviešu iespēju mantot Japānas imperatora troni. Tāpat viņa iebildusi pret viendzimuma laulībām. Takaiči nav slēpusi, ka ir bijušās Apvienotās Karalistes premjeres Mārgaretas Tečeres piekritēja, un arī viņa iedēvēta par "dzelzs lēdiju". Apskatnieku vidū ir dažādi skatījumi, vai Takaiči nonākšana valdības vadītāja amatā sekmēs sieviešu iespēju paplašināšanu Japānā, kur līdz šim gan politikā, gan uzņēmējdarbības vidē dominējuši vīrieši. Pasaules Ekonomikas foruma šā gada dzimumu vienlīdzības indeksā Japāna no 148 valstīm bija ierindota 118 vietā.
Apskatnieki atzīmē, ka atšķirībā no daudziem politiķiem vīriešiem Takaiči nepārstāv politisko dinastiju. Viņas māte strādāja policijā, bet tēvs – pie auto daļu ražotāja. Takaiči Kobes Universitātē studēja uzņēmējdarbības vadību, bet 80. gadu otrajā pusē devās uz ASV, lai strādātu demokrātu kongresmenes Patrīcijas Šrēderes birojā. Atgriežoties Japānā, viņa sāka strādāt televīzijā, kas palīdzēja vēlāk nonākt politikā. Pēc tam "viņa pārtapa no televīzijas personības par politiķi, kas Japānā ir ierasts ceļš", intervijā raidorganizācijai NPR norādīja Japānas Kandas Starptautisko pētījumu universitātes lektors Džefrijs Hols. "Ja jūs esat slavens televīzijā, jums ir labas izredzes uzvarēt vēlēšanās," piebilda eksperts. 1993. gadā Takaiči pirmo reizi tika ievēlēta parlamentā, kur kopumā ievēlēta deviņas reizes. Viņa ieņēmusi arī vairākus amatus dažādās valdībās, tostarp ekonomikas drošības ministra amatu.
Takaiči tiek uzskatīta par atentātā noslepkavotā bijušā premjera Sindzo Abes protežē, un, domājams, ka viņas īstenotā politika būs daudzos jautājumos līdzīga ilggadējā premjera īstenotajai.
Tostarp varētu sagaidīt bruņoto spēku stiprināšanu un centienus stimulēt pasaulē ceturtās lielākās ekonomikas izaugsmi. Jau nākamnedēļ Tokijā viesosies ASV prezidents Donalds Tramps, un tikšanās ar Baltā nama saimnieku būs Takaiči pirmais lielais pārbaudījums premjera amatā. Takaiči pēc stāšanās amatā solījusi "pacelt Japānas–ASV attiecības jaunos augstumos". Viņa arī solīja "veidot spēcīgu Japānas ekonomiku un aizstāvēt Japānas nacionālās intereses ar visiem līdzekļiem". Apskatnieki uzdod jautājumus, vai pēc premjera maiņas turpināsies pēdējā laikā novērotā Japānas un Dienvidkorejas attiecību uzlabošanās. Šajā sakarā tiek pieminēti Takaiči izteikumi, ar kuriem mēģināts mazināt Japānas Otrā pasaules kara gados pastrādāto noziegumu mērogu. Viņa arī regulāri apmeklējusi Jasukuni svētnīcu Tokijā, kur tiek godināti karā kritušie karavīri, kuru vidū ir arī notiesāti kara noziedznieki. Japānas politiķu viesošanos šajā templī citas reģiona valstis uztver ar lielu nepatiku.
