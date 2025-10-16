Aizvadītajā nedēļā aviokompānija "Ryanair" paziņoja, ka ziemas sezonā būtiski samazina lidojumu skaitu no Rīgas – tikšot atcelti reisi uz Ārhusu Dānijā, Edinburgu Lielbritānijā, Gdaņsku Polijā, Gēteborgu Zviedrijā, Bovē Francijā, Memmingeni Vācijā.
Tāpat netiks atsākti jau agrāk atceltie lidojumi uz Berlīni Vācijā. (Neskatoties uz vairāku reisu atcelšanu, no Rīgas ar "Ryanair" arī ziemā varēs lidot uz Barselonu, Malagu, Krakovu, Oslo, Stokholmu, Gēteborgu, Londonu, Līdsu, Mančestru, Dublinu, Vīni, Prāgu, Romu, Bergamo un vēl vairākiem citiem galamērķiem.) Aviobiznesā tas nav nekas neparasts, īpaši runājot par tā sauktajām zemcenu aviosabiedrībām, kas ļoti detalizēti vērtē, vai lidot kādā konkrētā maršrutā atmaksājas. Citos gadījumos ceļotāji par to biežāk uzzina, paši pētot lidojumu sarakstus, bet "Ryanair" īpatnība ir tā, ka tā šos lēmumus aktīvi izmanto publicitātei un pat politiska spiediena veidošanai. Tas labi atbilst šīs lidsabiedrības un tās kolorītā vadītāja Maikla O’Līrija filozofijai – gūt savu labumu no visa, kur vien tas iespējams.
Pieprasa samazināt lidostu nodevas
"Ryanair" nevis vienkārši izziņoja reisu atcelšanu, bet sarīkoja īpašas preses konferences Rīgā, Tallinā un Viļņā, kurās piedalījās uzņēmuma komercdirektors Džeisons Makginess. Vēstījums bija ļoti līdzīgs, gandrīz vieniem un tiem pašiem vārdiem, un tā galvenā doma – vajag samazināt lidostas nodevas, bet, tā kā lidostas pašas labprātīgi to nedarīs, būtu jāiejaucas valdībai.
"Šajā ziemā mūsu grafiks tiks samazināts par 20% un mēs atcelsim septiņus maršrutus. Iemesls ir izmaksu pieaugums Rīgas lidostā, tās pieaug ātrāk nekā jebkurā citā Eiropas lidostā, kur lielākoties maksas šobrīd tiek samazinātas," sacīja Makginess. Te gan jāpiebilst, ka pēc tam viņš veltīja Rīgas lidostai arī dažas uzmundrinošas piezīmes, sakot, ka tā esot labākā pozīcijā attiecībā pret pārējo Baltiju, kā arī piesolīja "burkānu" – jaunas investīcijas, vairāk lidmašīnu un jaunus galamērķus. Tiekot prasīta vienīgi pretimnākšana no Latvijas valsts puses.
Visizaicinošāk "Ryanair" uzvedās Igaunijā, ko demonstrē arī soctīklos ievietots foto, kas tapis pie Tallinas lidostas. Tajā aviokompānijas pārstāvji tur rokās plakātu, uz kura rakstīts: "Lielākas lidostu nodevas = nav izaugsmes, nav darba, nav tūrisma". "Ryanair" publiski paziņojis, ka samazina lidojumu skaitu no Tallinas par 40% – netikšot izpildīti pieci agrākie reisi (uz Bergamo, Trevizo un Romas Čampino lidostu Itālijā, kā arī Vīni Austrijā un Pafu Kiprā), kas gan tika pārtraukti jau gada sākumā. Tallinas lidosta, pēc "Ryanair" pārstāvja teiktā, esot par 70% cēlusi nodevas.
"Vai mēs vēlamies aiziet no Tallinas? Nē. Bet, ja lidostu nodevas turpinās pieaugt, tad droši vien jā,"
Makginesa teikto citē Igaunijas sabiedriskais medijs ERR.
Lai gan no Viļņas "Ryanir" reisi ne uz vienu no galamērķiem pašlaik netiek pārtraukti, arī tur Makginess piedraudēja, ka tikšot apturēti tālākās attīstības plāni, ja netiks samazinātas lidostu nodevas. ""Wizz Air" šeit vairs nebūs pēc gada vai diviem. (..) "Air Baltic"... Viņiem rūp tikai Rīga, viņi neieņems vietu, kas atbrīvosies Viļņā," lietuviešus pabiedēja komercdirektors.
Tikmēr Latvijā pēc ziņas parādīšanās medijos to uzreiz pasteidzās komentēt partijas "Latvija pirmajā vietā" ("LPV") līderis Ainārs Šlesers, soctīklos rakstot: "Kad es biju satiksmes ministrs, es atvedu "Ryanair" uz Latviju! Siliņas progresīvās valdības laikā "Ryanair" aizies no Latvijas!" Viņam vēlāk piebalsoja arī citi "LPV" politiķi.
Lidostu atbilde
"Tā nav tikai "Ryanair" taktika, tā dara vairākas aviokompānijas, tāpēc tas nav nekas ārkārtējs," reisu samazināšanu ziemā aģentūrai LETA komentējis Latvijas Aviācijas asociācijas valdes loceklis Zigmārs Vestfāls, piebilstot, ka Rīgas lidostas tarifi esot vieni no zemākajiem visā reģionā. Protams, aviosabiedrības vēlētos, lai tādu nebūtu vispār, taču no tiem tiek finansēta lidostas infrastruktūra.