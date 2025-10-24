Valdība otrdien izskatīja un pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu par jauna nacionālā futbola stadiona būvniecības Rīgā projekta īstenošanas alternatīvām, sākot sagatavošanās posmu iespējamas publiskās un privātās partnerības (PPP) projekta īstenošanai.
Valdība gan nav uzņēmusies nekādas finansiālās saistības. Kopumā vērtētas sešas alternatīvas, sākot no esošā "BTA Daugavas stadiona" pārbūves līdz jauna stadiona celtniecībai PPP projektos, arī uz privātās zemes. Informatīvajā ziņojumā padziļinātai analīzei izvirzīti trīs scenāriji – jauna stadiona būvniecība ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošā Latvijas Nacionālā sporta centra līdzdalību, PPP projekts uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī PPP projekts uz privātas zemes, piemēram, iegādājoties un attīstot "Skonto" stadionu. Sabiedrība sociālajos tīklos diskutē par jauna futbola stadiona nepieciešamību – atbalstītāji teic, kā tāds esot vajadzīgs, jo "Daugavas" stadions nav futbola stadions – skatītājiem tribīnēs tur lietus līst virsū, arī redzamība no tribīnēm nav piemērota futbola spēles vērošanai. Citi teic – ja privātie grib, lai būvē, bet valsts naudu tam nedrīkst dot, jo, piemēram, valstij nav naudas, lai "Rail Baltica" trasi un dzelzceļa tiltus būvētu, kur nu vēl atlicināt naudu futbola stadionam.
