Savā laikā Gulbenes pojene, bijusī valsts kontroliere Inguna Sudraba, prezentējot pašrocīgi dibināto sektu "No sirds Latvijai", paģība jau pirmajā uznācienā. Tā bija slikta zīme toreiz it kā daudzsološam politiskam spēkam, un vēlētāji atceras, ka tik štruntīgi iesācies iešmugulējums drīz sagāja šreijā un draņķīgi arī beidzās. 

Turpretī Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja Alvja Hermaņa politiskai debijai melns kaķis nav pārskrējis ceļu, ģībonī platformas, kustības, partijas "Bez partijām" dibinātāji krist netaisās. 

Publika tikusi skaidrībā, ka netiek spēlēta salonu komēdija un nenotiek lēta ambrāža, bet uz skatuves dēļiem ir rūpīgi režisēts jauniestudējums, un izrādes veidotāji reakcijā sastop nedalīti siltu skatītāju uzņemšanu. 

 

