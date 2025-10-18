Cloudy 3.3 °C
Ļauties dzīvei un pacelties spārnos. Saruna ar rakstnieci Sanitu Dejus

Linda Kusiņa-Šulce / Latvijas Avīze
2025. gada 18. oktobris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 18. oktobris, 00:00
Sanita Dejus: "Ievēroju, ka attiecībā uz radošo rakstīšanu esmu diezgan "cacīga" – man vajag nakti un pilnīgu klusumu."
Sanita Dejus: "Ievēroju, ka attiecībā uz radošo rakstīšanu esmu diezgan "cacīga" – man vajag nakti un pilnīgu klusumu."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Nododam lasītājiem vērtēšanai Sanitas Dejus humoristiski romantisko debijas romānu "Vīns un pelmeņi".

Ance ir skolotāja, kurai gauži apnicis savs darbs, īpaši nūģīgā direktore, un ikvakaru vienatne, ko diezgan droši var dēvēt arī par vientulību. Arī sarunas ar māti ir gauži praktiskas un vienveidīgas. Vienīgais, kas glābj no izmisuma, – glāze vīna vakaros. Vai vairākas. Un nedaudz negantības attieksmē pret saviem audzēkņiem. Un, protams, palīdz arī košās draudzenes un gandrīz vārdamāsas Aņečkas burbuļojošais temperaments un gatavība vienmēr palīdzēt. Šoreiz Aņečka nolēmusi, ka jāglābj draudzene no vientulības, un ir gatava piemeklēt viņai vīrieti siltām sarunām un ne tikai. Ancei nāksies diezgan pamatīgi izpētīt precību tirgu, lai noskaidrotu, vai Latvijā vispār atrodami jēdzīgi brīvi vīrieši vecumā virs 45 gadiem...

Bibliotekāre, grāmatu blogere Meldra Gailāne romānu "Vīns un pelmeņi" raksturo šādi: "Omulīgi silts humorīgs gabaliņš par kādas skolotājas piedzīvojumiem, mainot savu ikdienu, nodarbošanos un statusu. Ļoti patika autores dzīvā valoda. Šķita, ka klausos draudzenes stāstus, nevis lasu grāmatu. Ieteiktu lasīt tur, kur nav pārāk daudz cilvēku. Pati lasīju sabiedriskajā transportā (četru stundu garumā var izlasīt) un knapi valdījos, lai nesmietos balsī. Brīdinājums – grāmata izraisa gandrīz nepārvaramu vēlmi doties uz veikalu pēc vīna un pelmeņiem! Varbūt iegādājieties tos, pirms uzsākat lasīt. Noderēs…"

Ar šo brīdinājumu prātā piedāvāju īsu sarunu ar autori.

Vispirms – vai varu lūgt, lai no sava skatpunkta mazliet pastāstāt par romānu, kuru nododam lasītājiem?

S. Dejus: Lai arī cik tas liktos banāli, bet šajā dzīvē mēs nekur neizspruksim no vīriešu un sieviešu attiecībām. Man gribējās lasītājam piedāvāt ko uzmundrinošu, jo dzīvē tā smaguma jau tāpat ir gana. Novēlu sievietēm, kas lasīs šo romānu, mazliet atpūsties no savas ikdienības, paraudzīties uz sevi un citiem vieglāk, ar humoru. Par mīlestību ar smaidu un varbūt vieglu pašironiju.

Kas bija pats, pats pirmais, no kā sākās romāns "Vīns un pelmeņi"? Kāds notikums, cilvēks vai iespaids?

Jau no bērnības esmu gribējusi zināt, kā tas ir – uzrakstīt romānu, bet reāls spēriens to uzsākt bija mājsēde kovida laikā. Lai mazinātu apjukumu, bailes un neziņu, kad pasaule nolikta uz pauzes, nolēmu beidzot pievērsties romāna rakstīšanai.

Kā pie jums atnāca romāna tēli?

Vai, cits palēkdamies ielēca klēpī, cits tik gausi un negribīgi nāca, ka bija taisni vai aiz ausīm jāpievelk un vēl mīļi jālūdzas (smejas). 

Notikumi un personāži saplūdināti gan no iztēles, gan realitātes pužļiem, un tagad saprotu, ka vieglāk padevās tie tēli, kurus vairāk norakstīju no reālās dzīves personāžiem, bet spurojās pretim tie, kuri bija mākslīgāk veidoti – kuros saplūdināju vairāku prototipu iezīmes, 

piešaujot klāt vairāk sastāvdaļu pati no savas iztēles. Turklāt ar vīriešu tēliem nez kādēļ bija vieglāk nekā ar sievietēm.

Kas īsti ir Sanita Dejus, un ko darāt, kad nelasāt un nerakstāt?

Esmu darbojusies žurnālistikā, strādājusi valsts pārvaldē, arī pašvaldības sistēmā, pašlaik darba maiņas procesā. Daudzveidīgās darba gaitas uzskatu par savu literāro kapitālu. Žurnālistikas gaitās esmu dzirdējusi daudzus iedvesmojošus un arī šokējošus dzīvesstāstus, kas atraisīja manu iztēli un vēlmi tos kādreiz ievīt literārā darbā. Bez šaubām, romānu uzrakstīt ir grūtāk nekā rakstu avīzei vai žurnālam, jo tur valda citas likumības un jābūt milzu pacietībai.

Esmu arī diezgan aktīva, iesaistos nevalstisko organizāciju pasākumos, labprāt darbojos brīvprātīgo palīgu kustībā nodibinājumā "Liepāja 2027", bet tikpat labi man patīk ļauties arī mieram un klusumam Liepājas jūrmalā, izjust savu vienpatību.

Kā pievērsāties rakstīšanai?

Cik vien sevi atceros bērnībā, man patika sacerēt dzejolīšus, pasaciņas, ludziņas. Pagalma puikas mani apsaukāja par "rakstnieci". Man patika iekārtot burtnīcas ar satura rādītāju, savām ilustrācijām un sacerējumiem. Es iedomājos, ka tās ir manas grāmatas, bet man bija sapnis par īstu grāmatu.

Un kāda ir sajūta, ņemot vērā, ka "Vīns un pelmeņi" būs jūsu debijas romāns?

Mulsums, prieks mijas ar varenu radošu gandarījumu – es varu! Daļa no bērnības sapnīša piepildīta.

Kas rakstot šķita visaizraujošāk, kas bija grūtāk?

Rakstot atdūros pret "grūtajām" dienām, kad tēli bija jāstumj un jābīda, tie spītīgi turējās pretim manam diktātam. Atzīšos, bija arī asaras un "kur esmu iepērusies"?! Tomēr bija arī neparastas dienas, kad rakstījās tik viegli! Tēli slīdēja, nē… skrēja pa priekšu pildspalvai! To uzvedība izgāja ārpus manas kontroles, dažkārt pat tik dzirkstoši, ka tas mani no sirds uzjautrināja. Tēli man mācīja, kādus soļus spert tālāk. 

Kad atskatos uz rakstīšanas procesu, jā, radošā saspēle pašai ar saviem tēliem bija visaizraujošākais piedzīvojums!

Ja saprotu pareizi, esat izglītojusies Piejūras pilsētu literārajā akadēmijā un startējusi Kurzemes Prozas lasījumos. Ko šī pieredze devusi?

Satiku tik daudz literāru domubiedru, piedalījos meistarklasēs, apbrīnoju citu veikumu, un palēnām veidojās pārliecība, ka arī es reiz varētu sadūšoties.

Daudz guvu no dramaturga Laura Gundara semināriem, lugu pagaidām gan nav izdevies uzrakstīt, bet cerību neesmu atmetusi. Laura Gundara atziņas man daudz palīdzēja romāna tapšanā.

Diemžēl gadiem ilgi biju aizsēdējusies zemajā startā, gaidot kādu īpašu iedvesmas stāvokli. Citiem "nerakstošajiem rakstniekiem" iesaku – tā gan nedariet! Vajag ļauties dzīvei un pacelties spārnos! Ne tikai uzcītīgi mācīties un krāt čupiņā teorijas, bet uzdrīkstēties darīt!

Jautājums par rakstīšanas rutīnu – ir autori, kuri gaida iedvesmu. Ir tādi, kuri par galveno romāna uzrakstīšanas priekšnoteikumu uzskata pacietību. Kā ir ar jums?

Esmu piedzīvojusi dažādus rakstīšanas veidus. Dažkārt palīdz iedvesmas uzplūdi, citreiz strukturēts, pacietīgs darbs. Ir gadījies ļoti ilgi nerakstīt, jo gaidīju dižo iedvesmu. Tomēr ievēroju, ka attiecībā uz radošo rakstīšanu esmu diezgan "cacīga" – man vajag nakti un pilnīgu klusumu.

Kādas grāmatas pašai ir vismīļākās, ko no pēdējā laikā izlasītā ieteiktu citiem?

Mani interesē kultūrvēsture un novadpētniecība. Iedvesmoja Jāņa Ūdra vēsturiski biogrāfiskais romāns "Meierovics. Trīs Annas", kas vēsta par izcilu valstsvīru, Latvijas pirmo ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meierovicu. Vēl personīgāk grāmatas vēstījums ielija dvēselē ar to, ka tas neparāda lielo personību kā stīvu politisku figūru vien, bet kā cilvēku ar savām vājībām, šaubām un kaislībām.

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

