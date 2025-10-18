Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Lūk, viedokļi, kas izskanēja, šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Valdemiers Zalvē: "Par tiem Bauskas novada suņiem. Esmu 40 gadus nostrādājis mežu sardzes sistēmā. Biju arī mednieks. Manā, padomju, laikā, ja suns saplēsa meža zvēru, mežsargs vai mednieks drīkstēja to uzreiz nošaut. Kamēr brauktu līdz telefonam, vairs neko nevarētu pierādīt. Ej nu pēc tam pierādi, ka tāds suns mežā bijis. Parasti tomēr bija tā – ja redzēja mežā suni, tad gāju pie saimnieka un teicu: ja nākamreiz redzēšu tavu suni mežā un tas medīs zvērus, es viņu likvidēšu, bet tev vēl nāksies atvērt naudas maku. Tagad ir mobilie telefoni un fotouzņēmumā uzreiz redzams, ka suņi ir uz vietas pie saplēstā dzīvnieka. Līdz ar to, domāju, šaut nevajadzēja. Izsauktais dzīvnieku ķērāju dienests tos suņus noķertu. Un par to skriešanu virsū cilvēkiem – ja tie suņi jau bija buku sākuši ēst, skaidrs, ka tie neļāva tuvoties. Manuprāt, tagad visu izšķirs tas, kam tiesā būs labāks advokāts – vai nu medniekam, vai nošauto suņu saimniekam."
- Aina Ābola Vecumniekos: "Šajās dienās, kad valdībā un parlamentā bija jāpieņem svarīgi lēmumi, televīzijā rādīja Saeimas sēžu ainas, bija redzams, ka zālē trūks apmēram trešās daļas deputātu. Viņi esot komandējumos... Kādi gan var būt komandējumi deputātiem, kad jāpieņem ļoti svarīgi valstiski lēmumi? Uz kurieni viņi brauc? Runā jau arī, ka īstenībā daļa deputātu vienkārši iziet no zāles Saeimas gaiteņos, ja negrib balsot par attiecīgo likumprojektu. Kādēļ viņiem atļauj neierasties uz sēdēm, kurās vajadzētu būt obligāti? Kādēļ gan mēs, vēlētāji, joprojām esam tik neapdomīgi, ka nespējam izsvērt, par ko balsojam vēlēšanās?"
- Biruta Bēta Rīgā: "Es īsti nesaprotu, radio un televīzijā visu laiku dzird, ka nav naudas medicīnai un tā tālāk. Jo nauda vajadzīga aizsardzībai un palīdzībai Ukrainai. Ja paskatās apkārt, naudas taču ir tik daudz! Aizej uz poliklīniku un gribi ātri tikt pie speciālista, jāmaksā krietna summa. Bet māsiņām naudas nav. Automašīnu skaits pieaug, auto kļūst aizvien lepnāki. Teātra biļete – 50 eiro! "Rīgas siltuma" padomē ir pieci locekļi, kas sanāk reizi mēnesī, bet alga viņiem ir 35 tūkstoši eiro gadā! Bet tādas padomes ir visur! Tur aiziet miljoni! Un skolotājiem maksā grašus, kamēr skolu direktori saņem tūkstošus! Kas īsti notiek!? Ir sajūta, ka kāds melo, bet tie, kas veido budžetu, īstenībā visu laiku spiesti aizņemties, lai atmaksātu lielos parādus un uzturēto to naudas rijību.
- Andrejs Benne Madonas novadā: "Esmu jau vecs un pašam pēdējā laikā nav iznācis pie Lubānas ezera aizbraukt, taču ļaudis stāsta, ka ar ezeru esot sākušas milzt problēmas. Tas aizaug, saradušies jūras kraukļi kormorāni, kas to iztīra no zivīm. Teritorijas pie esošajām slūžām rudeņos applūst, vietas, kur ūdens sanes pamatīgu meldru klājienu, jau dažu hektāru platībā pārpurvojas. Pats esmu padomju periodā diezgan ilgi strādājis meliorācijas sistēmā Lubānas pārvietojamajā mehanizētajā kolonnā (PMK). Nebiju gan meliorators, bet mehāniķis, bet man tās lietas vienmēr interesējušas. Toreiz centās ezeru regulēt, taču līdz galam jau visu neizdarīja – galvenais bija, lai būtu karpas, ko Maskavai piegādāt. Paredzētās brīvslūžas, kas Aivieksti un ezeru savienotu brīvi, un zivju ceļu tā arī neuzbūvēja. Manuprāt, tagad vajadzētu vispār par meliorāciju Latvijā domāt nopietnāk. Valstiskā, saprātīgā mērogā, jo tas nav pareizi, ka viens izrok grāvi un tiek no tā ūdens vaļā, bet otrs tādēļ applūst."
