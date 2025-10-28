Saeimas namā vakar svinīgā pasākumā godināja frontē Ukrainā strādājošo Latvijas mediķi Sarmīti Cīruli un viņai klātienē pasniedza "Gada Eiropas cilvēka Latvijā" diplomu.
S. Cīrule "Gada Eiropas cilvēka Latvijā" titulu ieguva 2023. gadā sabiedrības balsojumā, taču toreiz apbalvošanas ceremonijā varēja piedalīties tikai attālināti. S. Cīrule sabiedrības balsojumā saņēma atbalstu par pašaizliedzīgu darbu Ukrainas frontē, palīdzot ievainotajiem un riskējot ar savu dzīvību. Balsojuma dalībnieki viņu raksturoja kā "visdrosmīgāko Latvijas sievieti ar gaišu prātu un karstu sirdi". Kā informēja biedrība "Eiropas kustība Latvijā", godināšanas pasākumā pirmdien Sarmīte Cīrule saņēma skolotājas Sandras Kivlenieces Ukrainas karoga krāsās tamborēto galdautu. Mediķe, tāpat kā līdzšinējie galdautu saņēmēji, aicināta šo galdautu klāt dienā, kad Ukraina uzvarēs Krieviju.
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
