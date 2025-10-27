Šovā “Salvenības. Bez filtra” Kaspars un Olga devušies iepirkties, lai izvēlētos mājām jaunus paklājus. Diskusijas izvēršas spraigas – Olga vēlas rozā un zaļos toņus, bet Kaspars uzskata, ka tāda krāsu kombinācija nekam neder. Abiem izdodas tomēr vienoties, labi iepirkties, un Kaspars, mājās braucot, pat sajūtas kā Klusā centra šeihs.
Kambalu pāris nolēmis, ka remonta vietā dzīvokli labāk vienkārši atsvaidzinās ar jauniem paklājiem. Tas būs ātrāk, lētāk un nesāpīgāk. Tomēr šķietami vienkāršais plāns izvēršas īstā viedokļu kaujā par to, kādas krāsas paklājus izvēlēties.
“Mums ir zaļas un rozā” saka Olga. “Man liekas, tas būs tāds vēmiens, miskaste…” skarbs savos izteicienos ir Kaspars par Olgas iecerēto krāsu paleti.
Olga uzreiz norāda, ka nu mājās nedrīkstēs vairs staigāt ar apaviem, kas Kasparam tik ļoti patīk. Kaspars gan vēsā angļu mierā atbild: “Es esmu sapratis, ka nav ko ar sievietēm cīnīties, jo reāli – kā tu domā, kas ir stiprāks – sieviete vai vīrietis? Jo vajag sešus vīriešus, lai nestu vienu vīrieti zārkā, bet vajag tikai vienu sievieti, lai to vīrieti ieliktu zārkā.”
Tā nu izskatās, ka Kaspars ir padevies, lēmums ir pieņemts, un paklāji viens pēc otra tiek nogādāti līdz mašīnai. Kaspars secina: “Es nekad mūžā neesmu vienā reizē tik daudz paklājus nopircis.” Olga ir sajūsmā, iepirkšanās ir uzlabojusi viņas garastāvokli: “Es jūtos, it kā mēs būtu jaunlaulātie, superīgi, vai ne?”.
Mājupceļā Olga turpina priecāties un pateikties Kasparam: “Es esmu tik laimīga, paldies tev!” Izskatās gan, ka Kasparam ar paldies vien nepietiks: “Meitenes lai tagad vergo man pusgadu par šiem paklājiem – lai man būtu tīra vannas istaba, nē, bet virtuve.” Olga ir gatava apsolīt visu un joprojām dzied slavas dziesmas vīram: “Jā, labi, mēs tevi mīlam, tu esi tik dāsns, tik foršs” un apsola, ka viss būs tieši tā, kā viņš to vēlas.
Kasparu tas acīmredzami iedvesmo, viņš arī sāk justies arvien pārliecinātāks par sevi: “Es esmu Klusā centra šeihs. Man ir bagāžniekā, cik – 10-15 paklāji?”
Priecīgā noskaņojumā pāris atgriežas mājās ar pilnām rokām paklāju, un nobeigumā lielāko jautrību Olgai sagādā tas, ka uz viena no paklāju uzlīmēm viņa atrod uzrakstu – šeit nav ietīts līķis.
