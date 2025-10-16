Igaunija otro reizi ievēlēta Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomē (UNHRC), un tās pilnvaru termiņš padomē būs no 2026. līdz 2028. gadam.
Ārlietu ministrs Marguss Cahkna, komentējot Igaunijas ievēlēšanu UNHRC, teica, ka tas apliecina valsts uzticamību un aktīvo cilvēktiesību aizstāvības lomu pasaulē. "Mēs esam konsekventi iestājušies par pasaules kārtību, kas balstīta uz ANO Statūtiem un starptautiskajām tiesībām, kur cilvēktiesības tiek garantētas visiem – neatkarīgi no rases, tautības, reliģiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas," uzsvēra Cahkna. Igaunijas darbs UNHRC koncentrēsies uz trim prioritārajām jomām. Pirmā ir bērnu tiesību aizsardzība. Otra Igaunijas prioritāte ir cilvēktiesību nodrošināšana digitālajā vidē. Trešā Igaunijas prioritāte UNHRC ir mediju brīvības veicināšana. Bez Igaunijas darbam 2026.–2028. gadā UNHRC ievēlētas arī Angola, Čīle, Dienvidāfrikas Republika, Ekvadora, Ēģipte, Indija, Irāka, Itālija, Lielbritānija, Maurīcija, Pakistāna, Slovēnija un Vjetnama.
