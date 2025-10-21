Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Malnavas koledžā sākta jauna īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma "Kokapstrādes tehnoloģijas" un jau noslēgti pirmie desmit studiju līgumi.
Programmas absolventi iegūs kokapstrādes tehnologa kvalifikāciju, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem un profesijas standartam.
Studiju ilgums ir 2,5 gadi pilna laika studijās un trīs gadi nepilna laika formā.
Studijas notiek koledžā, kā arī uzņēmumos, stiprinot studentu praktisko pieredzi.
Nākotnē plānots papildināt aprīkojumu ar robotizētām tehnoloģijām, kas ļaus vēl vairāk attīstīt studentu kompetences modernajā kokapstrādē.
Programmas direktors Vilnis Jakovļevs: "Jaunās studiju programmas izveide ir svarīgs notikums visai nozarei. Piedāvājam studentiem mūsdienīgu, darba tirgum pielāgotu izglītību, kas apvieno teorētiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām uzņēmumu vidē. Šī programma dos nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kokapstrādes nozares attīstībā un konkurētspējā."
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu
