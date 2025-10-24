Rīgas pilsētas tiesa 23. oktobrī attaisnoja par neizpaužamu ziņu izpaušanu apsūdzēto bijušo tiesnesi Lalu Apšenieci. Spriedums vēl nav stājies spēkā.

Tiesa arī pieņēma lēmumu izdalīt no krimināllietas materiālus par liecinieka sniegtajām liecībām un nosūtīt tās Valsts policijai jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu par apzināti nepatiesu liecību sniegšanu.

Saskaņā ar apsūdzību, kuru uztur prokurors Kaspars Čīma, Lala Apšeniece, būdama Administratīvās rajona tiesas tiesnese Jelgavā, 2023. gada vasarā savam nu jau bijušajam vīram Andim Apšeniekam izpaudusi ierobežotas pieejamības ziņas par kādu sievieti un viņas brāli. 

