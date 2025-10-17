Pagājušajā nedēļā ar izstādes “PUNKTOJAM!” atklāšanu tirdzniecības centrā “SPICE” sākās 36. Mūzikas un mākslas festivāla “BILDES 2025” programma. Izstāde būs apskatāma t/c “SPICE” 2. stāvā līdz 8. novembrim, kā arī VEF Kultūras pils vestibilā 17. novembrī “BILŽU” noslēguma koncerta laikā.
Par izstādi “PUNKTOJAM!”, punktiem un punktošanu izstādes dalībnieks, metālmākslinieks, arī Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Arvīds Endziņš spriež tā:
“Dzīvē daudz lietu sākas ar punktu un ar punktu beidzas, kas parasti ir sākums kam jaunam. Punkts ir pamatelements, kā uguns, ūdens un gaiss. Punkts ir smilšu grauds, lietus lāse, molekula, ātoms, zvaigzne debesīs. Punkts ir bite, kas nes medu stropā.
Punktam nav svara, garšas, izmēru, tomēr tas ir tik nozīmīgs. Sākumpunkts, krustpunkts, saskares punkts, lūzumpunkts, augstākais punkts, galapunkts un daudzpunkts ... ... ...
Punktuāls, punktīgs cilvēks. Punktaina kleita, punktiņš uz deguna ... tas viss ir par PUNKTU.
Arī “BILŽU” saime ir punkti, kas sabirstot smilšu pulkstenī veido šo laiku. Ar nošu, krāsu punktiem tiekoties, svinam kopābūšanas, kopāmuzicēšanas, kopāradīšanas un radošuma svētkus. ... ... ... Daudzpunkts.”
Izstādes dalībnieki
- mūziķi: Sandra Bula, Inta Grīnberga-Milzarāja, Roberts Jakubovskis, Māra Kalniņa, Mārtiņš Križevics, Svens Linga, Jolanta Mateusa, Aldans Milzarājs, Guntars Mucenieks, Igeta Ozoliņa, Ilona Papečkyte, Ikars Ruņģis, Horens Stalbe, Jānis Vanadziņš, Āris Ziemelis,
- mākslinieki: Visvaldis Asaris, Arvīds Endziņš, Ināra Garklāva, Laila Kocere, Inese Mailīte, Inga Pērkons, Arvīds Plokšta, Indra Puķe, Andra Rācenāja, Maija Rezenberga, Jānis Straupe, Laima Vanadziņa,
- mūziķu bērni: Helma Elvīra, Andžejs Žanis un Alfrēds Gusts Križevici, Līva Mateusa Kalniņa, Matīss Mateuss Kalniņš, Kārlis Miltiņš, Ikars Ruņģis, Alīse Sile, Gustavs Ziemelis, Niklāvs Ziemelis,
- radošas personības: Gunita Bethere, Līga Križevica, Sanda Rutkovska u.c.
Izstāde tapusi “BILŽU” vasaras nometnē Jumurdas muižā.
Festivālu un izstādi rīko “BILŽU BIROJS”
Izstādes izveidi atbalsta “ECR”, “Tikkurila”, “Hobby Set” un t/c “Spice”
Informatīvi atbalsta: Radio SWH, izdevniecība “Žurnāls Santa”, inbox.lv, pilseta24.lv, aprinkis.lv, draugiem.lv, “JCDecaux” , lasi.lv u.c.
Festivāla “BILDES” ietvaros notiks seši koncerti:
Mūzikas namā “Daile”
- 23. oktobrī – BLŪZA koncerts.
VEF Kultūras pilī
- 1. novembrī koncerts BĒRNIEM un AKUSTISKAIS koncerts,
- 2. novembrī “BILŽU” MŪZIĶU UN VIŅU BĒRNU koncerts,
- 6. novembrī DZIESMINIEKU koncerts,
- 17. novembrī “BILŽU” NOSLĒGUMA koncerts.
PAR FESTIVĀLU "BILDES"
Mūzikas un mākslas festivāls “BILDES” jau kopš 1985. gada apvieno Latvijas džeza, roka, folka un citu visdažādāko žanru un stilu mūziķus, iepazīstina klausītājus ar Latvijas mūzikas aktualitātēm, tieši festivālam sagatavotiem projektiem, kā arī rosina mūziķu jaunradi tēlotājmākslā un dod iespēju citiem radošo profesiju pārstāvjiem – māksliniekiem, žurnālistiem, arhitektiem, fotogrāfiem, aktieriem u.c. iesaistīties muzikālo priekšnesumu sagatavošanā, iesaista festivāla norisē arī mūziķu bērnus - tā audzinot jauno mākslinieku paaudzi.
Tradicionāli festivāla laikā notiek mūziķu mākslas darbu izstādes. Kopš 1995. gada izstādes bijušas tematiskas. Mūziķi apgleznojuši galda virsmas, šķīvjus, pudeles, kreklus, krēslus, čemodānus, lietussargus un apavus, pat putekļu sūcējus, veidojuši instalācijas no datortehnikas elementiem, darinājuši pogu darbus, zīmējuši mandalas, apdarinājuši maskas, radījuši darbus no cipariem un burtiem, veidojuši apgleznotu “BILŽU” sētu, improvizējuši par puķu tēmu, pārvērtuši mūzikas instrumentus, vizualizējuši nošu rakstus, mākslinieciskojuši pastkastītes.
Kopš 1990. gada notiek “BILŽU” vasaras nometnes. Nometnē profesionāli mākslinieki sniedz mūziķiem informāciju par dažādām mākslas tehnikām un to pielietošanu, kā arī palīdz veidot praktiskas iemaņas. Savstarpēji labvēlīgā gaisotne veicina nometnes dalībniekiem gūt radošus impulsus idejām un to realizēšanai. Radītie mākslas priekšmeti ir skatāmi rudenī, festivāla “BILDES” laikā.
- “BILDES” ir senākais mūzikas un mākslas festivāls Latvijā.
- “BILDES” pirmo reizi notika 1985. gadā Rīgas Politehniskā institūta studentu klubā, Anglikāņu baznīcā
- Pagājušajā gadā festivāls atzīmēja 35 gadu pastāvēšanas jubileju.
- Šī gada sākumā festivāls saņēma Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvu, ko eksperti “BILDĒM” pasniedza par ieguldījumu Latvijas pasākumu nozarē un mūzikas attīstībā. Savukārt “BILŽU” rīkotāja Tija Auziņa saņēma “Zelta Mikrofonu 2025” pa mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu