Inta Mežule, Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja, uzsver – lai gan smiltenieši vēl gaidot savas Gaismas pils celtniecību, bibliotēka kļuvusi par kopienas iedzīvotāju garīgajām mājām.
Smiltenes novada bibliotēku ar 13 struktūrvienībām Inta vadot devīto gadu, un to laikā piedzīvotas nemitīgas pārmaiņas – gan juridiskajā statusā, gan veicamo darba pienākumu kontekstā, jo pēdējos gadus līdzās bibliotekāra darbam darbinieki pagastos sniedzot arī valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumus, kā arī uzņemoties pagasta pārvaldes lietveža amata pienākumus un rūpējas par pagasta novadpētniecības ekspozīciju.
Smiltenes bibliotēkai šogad esot 1244 aktīvie lietotāji, tāpēc jaunās grāmatas neiegulstot bibliotēkas plauktos, bet ceļojot pie lasītājiem no mājas uz māju. Jauno grāmatu dienā no rīta pie bibliotēkas durvīm pat izveidojoties rinda, tik ļoti šejienes cilvēkiem griboties tās lasīt! Pirms gada Pieaugušo apkalpošanas nodaļa pārcēlusies uz citām telpām un, kaut gan jaunā mājvieta atrodas ārpus pilsētas centra, pierādījies, ka bibliotēkas spēks nav atrašanās vietā, bet cilvēkos – gan darbiniekos, gan apmeklētājos. "Lasītāji mūs atrod arī jaunajā adresē, un šis fakts ir visskaidrākais apliecinājums, ka kopiena ceļo kopā ar savu bibliotēku. Bibliotēka Smiltenē turpina būt vieta, kur bērni atklāj grāmatu pasauli, jaunieši rod iedvesmu, bet pieaugušie – mieru un iespēju piedzīvot ko jaunu – grāmatās, pasākumos, sarunās ar aizraujošām personībām," stāsta Inta Mežule.
Bibliotēka organizējot tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un interesantām, radošām personībām. Pieaugušo apmeklētāju atsaucību guvušas tikšanās ar Zani Zustu, Ievu Branti, Agri Daņiļeviču, Iritu Rozentāli, Lauri Valteru, dziesminieku Goran Goru. Katru mēnesi lasītājus priecējot arī jauna literatūras izstāde un bibliotēkā darbojoties interešu klubiņš. Arī pilsētas svētku laikā tiekot organizētas sarunas par lasīšanu. "Lepojos ar savu komandu, kas ar sirsnību un radošumu saglabā bibliotēkas garu arī pārmaiņu laikā. Smiltenes bibliotēka ir dzīva, stipra un vienmēr gatava jauniem izaicinājumiem," par savu darbu un kolēģiem priecājas Inta Mežule.
Grāmata. Senie laiki
Labprāt lasu grāmatas un noskatos dokumentālās filmas par populāru mūziķu, modes mākslinieku dzīvi un karjeru, piemēram, Frediju Merkūriju, Pjēru Kardēnu, Koko Šaneli. Patīk filmas un grāmatas par seniem laikiem, piemēram, amerikāņu rakstnieces Elisones Pataki vēsturiskais romāns "Sisi. Impērijas valdniece" par Austroungārijas imperatora Franča Jozefa sievas Elizabetes jeb Sisi dzīvi.
Koncerts. Muzikālie mirkļi
Emocionāli piepildīts šovasar bija īpašais sajūtu vakars Kārķu Dabas koncertzālē, kurā ar koncertu uzstājās jaunā dziedātāja Atvara. Gan viņas dziedājums, gan stāsti uzrunāja ar sirsnību un spēju radīt tādus muzikālus mirkļus, kas tiešām kļūst par sajūtu. To visu vēl paspilgtināja atmosfēra, ko radīja īpašais ārtelpas noformējums, kurā dominēja baltā krāsa, kā arī koncerta apmeklētāju baltais apģērbs. Esmu gandarīta, ka biju šajā koncertā.
Izstāde. Dzelzceļš Smiltenē
Smiltene šogad svinēja 105. jubileju, un bibliotēka svētku pasākumu ciklā piedāvāja vairākas novadpētniecības izstādes. Apmeklētājus pavisam nesen priecēja sadarbībā ar Smiltenes novadpētniecības muzeju organizētā izstāde "Šaursliežu dzelzceļa līnijas "Smiltene–Valmiera–Ainaži" vēsture", kas vēsta par svarīgu posmu Smiltenes dzīvē – dzelzceļa līnijas tapšanas gaitu, firsta Paula Līvena ieguldījumu projekta īstenošanā, kā arī par staciju ēkām un to vēsturi.
Ļoti vērtīga bija tikšanās arī ar folkloras pētnieci, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociēto profesori Sanitu Reinsoni, kura piedāvāja lekciju "Smiltenes apkārtnes teikas un to pierakstītāji". Apmeklētājiem bija interesanti uzzināt, ka Smiltenes apkārtnē pierakstītas vairāk nekā tūkstoš teikas.
Kino. Aizraujošs stāsts
Bieži izlasīta grāmata uzrunā arī noskatīties kinofilmas. Par Austroungārijas valdnieces Sisī dzīvi ļoti aizraujošs likās pirms dažiem gadiem režisores un arī scenārija autores Marijas Kreiceres radītais kinostāsts "Korsete".
