Rīgā norisinājās jau par tradīciju kļuvušais Vakanču gadatirgus, un tas piesaistīja lielu gan darba devēju, gan darba meklētāju interesi. Ko tirgus piedāvā un ko tajā cer atrast darba devēji un darba meklētāji, devās skaidrot 360TV Ziņas.
Vakanču gadatirgus ir iespēja klātienē satikt dažādu nozaru darba devējus, pārrunāt ar viņiem darba nosacījumus, apstākļus un specifiku, kā arī jau piedalīties darba intervijās. Šogad Vakanču tirgū kopumā piedāvātas vairāk kā 1800 darbavietu, daudzas no kurām pasākuma laikā tika aizpildītas.
Gadatirgū piedalījās 57 darba devēji: gan privātie uzņēmēji, gan pašvaldības un valsts struktūras. Darbiniekus sev meklēja un izraudzījās arī NBS Rekrutēšanas cents, Rīgas lidosta un Pasažieru vilciens. Bezdarba līmenis Latvijā patreiz ir salīdzinoši zems – 4,7%.
Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone stāsta vairāk: “Vislielākais darba roku trūkums ir novērojams būvniecībā, tai seko tirdzniecība transports un loģistika, kur visvairāk darba devēju meklē jaunus darbiniekus. Darba roku trūkums kļūst arvien aktuālāks, un to izjūt darba devēji visos reģionos. Protams, arī reģionālās atšķirības joprojām pastāv Latvijas darba tirgū. Rīga ir ar rekordzemu bezdarba līmeni, kas jau ir zem četriem procentiem. Latgalē tas joprojām saglabājās apmēram desmit procentu robežās.”
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu