Aizvadītajā nedēļā Latvija saņēmusi prestižāko Eiropas apbalvojumu probācijas jomā – “Ieguldījums probācijas atpazīstamības un profesionālisma stiprināšanā” par iniciatīvu “Changing Perceptions" (“Mainot priekšstatus”). Sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” veidotāji – TV kanāls 360, Tet un JUMP Studio – sveic Valsts probācijas dienestu ar iegūto apbalvojumu, kā arī akcentē ilggadējās sadarbības nozīmi un pievienoto vērtību sabiedrības labā.
Iegūstot godpilno apbalvojumu, Valsts probācijas dienests atzīts par organizāciju, kas kalpo kā piemērs pārējai Eiropai šajā nozarē. Šis ir nozīmīgākais Eiropas apbalvojums probācijas jomā, ko Eiropas Probācijas konfederācija piešķir reizi trijos gados, izceļot inovatīvākās un nozīmīgākās iniciatīvas. Apbalvojums Latvijai piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izpratnes veidošanā par probācijas darbu un Latvijas pieredzes redzamības stiprināšanu starptautiskā līmenī.
Valsts probācijas dienesta daudzpusīgo aktivitāšu starpā sociālais TV projekts “Caur ērkšķiem uz…” ir kļuvis par spilgtu piemēru tam, kā atklāta un uz cilvēkiem vērsta komunikācija var mainīt sabiedrības priekšstatus par probācijas klientiem un atgriešanos sabiedrībā, tādējādi stiprinot izpratni par Probācijas dienesta nozīmi sabiedrības drošības labā.
“Probācijas dienesta darbs, līdzīgi kā mūsu sociālā projekta veidotāju ikdiena, nav no vieglajiem; tajā ik dienas jāsastopas ar grūtībām, kuras nebiedē tikai tos, kas strādā ne tikai pienākuma vārdā, bet pirmkārt – ar cieņu un mīlestību. Vairākus gadus veiksmīgi sadarbojoties ar Probācijas dienestu, esam kļuvuši par lieciniekiem ne tikai dienesta pārstāvju emocionālai klātbūtnei risināmajos procesos, bet arī augstai atbildības sajūtai gan pret klientiem, gan sabiedrību kopumā. Tomēr, lai cik augstvērtīgs nebūtu Probācijas dienesta darbs, veiksmīgai mērķu sasniegšanai ir nepieciešama plašākas sabiedrības klātbūtne, izpratne un atbalsts, tāpēc vēlos teikt paldies dienestam par ieguldījumu veselīgu sabiedrības priekšstatu veidošanā, kas ir stipras, laimīgas un mierpilnas līdzāspastāvēšanas pamats,” Valsts probācijas dienestu ar godam nopelnīto augsto starptautisko novērtējumu sveic TV sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz...” producente Aija Strazdiņa-Ratinska.
Valsts probācijas dienests norāda, ka mērķtiecīga sabiedrības informēšana un cieša sadarbība ar medijiem ir kritiski svarīga, lai stiprinātu uzticību probācijas sistēmai un veicinātu resocializācijas procesus.
“Šī balva ir apliecinājums izcilam kopdarbam ar medijiem, kas vairāku gadu garumā palīdzējuši sabiedrībai ieraudzīt cilvēku stāstus aiz probācijas darba. Īpaši vēlos izcelt projektu “Caur ērkšķiem uz…”, kas ir unikāls sociāli nozīmīga satura realitātes šovs – drosmīgs un emocionāli spēcīgs formāts, kurā sabiedrība var iepazīt cilvēku pārvērtības, atveseļošanos un spēju mainīt dzīvi. Tāpat veidot sabiedrības izpratni par mūsu darbu palīdzējuši vairāki citi projekti, piemēram, sadarbībā ar Latvijas sabiedriskajiem medijiem, kas veidojuši stāstu sērijas par cilvēkiem, kuri nonākuši probācijā, ir bijusi nozīmīga, lai veidotu sabiedrībā empātiju un izpratni par otrās iespējas vērtību. Šādas sadarbības rezultātā sabiedrības priekšstati par probāciju kļūst ne tikai saprotamāki, bet arī daudz cilvēcīgāki,” uzsver Valsts probācijas dienesta sabiedrisko attiecību vadītājs Imants Mozers.
Balvas saņemšana Vīnē, Austrijā, starptautiskā pasākumā, kas pulcēja vadošos probācijas jomas profesionāļus no visas Eiropas, simboliski apliecina, ka Latvijas pieeja ir atzīta par izcilu komandas darbu, kas efektīvi veicina probācijas redzamību un tās lomu taisnīguma atjaunošanā un drošības veicināšanā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu