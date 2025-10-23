Valdība otrdien atbalstīja 888 703 eiro piešķiršanu Ādažu novada pašvaldībai Vecštāles ceļa seguma pastiprināšanai 8,3 kilometru garumā.
Nauda tiks pārskaitīta no Aizsardzības ministrijas (AM) budžeta. Tas nepieciešams, lai uzlabotu Ādažu militārās bāzes, tai skaitā militārā poligona piekļuves ceļa kravnesību. Iepriekš ziņots, ka AM no Ādažu novada pašvaldības pārņems Iļķenes ceļa posmu, ierobežojot tā publisku pieejamību, bet vienlaikus uzlabojot alternatīvu ceļa posmu. Ministrija skaidro, ka ceļa posms nepieciešams valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai (ceļš tieši robežojas ar Ādažu militārā poligona teritoriju, kas radot potenciālus drošības riskus). Ierobežojot pārvietošanos pa Iļķenes ceļa posmu, publiska piekļuve Iļķenes ciemam no Kadagas puses ir paredzēta, izmantojot Vecštāles ceļu. Kā vēsta Aizsardzības ministrija, Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" šā gada 20. jūlijā izsludināja iepirkumu Vecštāles ceļa seguma pastiprināšanai. Izvēlēts būvdarbu veicējs ar līguma summu 888 703 eiro (ar PVN). Būvdarbus paredzēts izpildīt šogad.
