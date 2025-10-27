Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Magone satiekas ar Edgaru, ar kuru iepazinās savā mīlas nometnē. Abi pavada kopā dienu, ļaujas gan romantikai, gan sarunām, un nu Edgars spēris nākamo soli attiecībās – viņš uzaicinājis Magoni pie sevis uz mājām.
Pēc abu kopīgi pagatavotām vakariņām starp Magoni un Edgaru uzvirmo spriedze – izrādās, ka Edgaram ir tikai viens krēsls, uz kura apsēsties, lai paēstu. Magone nav mierā ar pārāk spilgto apgaismojumu, taču tas ir vienīgais, un arī sveču gaisma nav pieejama, jo nav ne sērkociņu, ne šķiltavu.
Edgars pamazām sāk uzvilkties par šādu Magones piekasīšanos – viņa vispār vēlas ēst vai nevēlas, nekas? Magone vienā mierā turpina Edgara istabas inspekciju – viņa atrod gan knaģīšus, gan sieviešu krēmiņu – kāpēc viņam esot sieviešu krēmiņš. Edgars strupi noskalda: “Tas ir mans krēms! Mans!” Uz jautājumu, kur viņš to smērē, Edgars atcērt: “Pakaļā!”
Magone joprojām samērā kritiski skatās uz Edgara dzīves apstākļiem: “Nu es teiktu, ka mājvieta tā kā detalizēti raksturo īpašnieka raksturu, viņa emocionālo stāvokli – vai viņš ir kārtīgs, vai haotisks, vai viņam ir daudz lietu, vai maz lietu.”
Magone var izmantot vienīgo Edgara krēslu, kamēr pats istabas saimnieks piesēž uz gultas. Kad Magone kārtējo reizi nokomentē Edgara vecpuiša dzīvi, Edgars nav apmierināts un Magonei aizrāda: “Es tev palūdzu par vecpuisi mani nesaukt. Man tas ir aizvainojoši. I am a single man. Full stop. (Es esmu brīvs vīrietis. Punkts.)”
Magone ir neizpratnē – kā tad to lai tulko? Edgars pakāpjas soli atpakaļ: “Ok, I was a single man (Labi, es biju brīvs vīrietis).”
Magone tikmēr atradusi jau nākamo tēmu, par ko Edgaru aizskart – pagaršojusi vakariņas, viņa saka: “Pie bada labi, vai ne?”. Edgars ir neizpratnē, kāpēc Magonei nekas nav pa prātam: “Tu te sūdzies, ka tev vēders gurkst, a kad tevi pieliek klāt, tad tev pannas svilst, tad tev mobilitāti vajag, te tev vēl kaut kas, visur deguns jāiebāž, kad tad tu ēdīsi?”
Magone šķietami Edgara jautājumus nedzird, bet ir jau atradusi nākamo nepilnību – televizora arī Edgaram nav? Taču skumīgi un vientulīgi tādā istabā: “Ne puķu, ne sveču, ne poņas, nekā.”
Arī Edgars kļūst arvien nepacietīgāks un jau paceltā balsī skaidro: ”Vēlreiz un pēdējoreiz – man nav ne šķiltavu, ne sērkociņu, saku latviski, jo es nesmēķēju, un man tas nav vajadzīgs!”
