Probācijas uzraudzība uz divarpus gadiem – tādu spriedumu Zemgales rajona tiesā noklausījās jelgavnieks Marks R., kurš apsūdzēts par Krievijas agresijas publisku slavināšanu.

Apsūdzībā, kuru tiesā uzturēja prokurors Ainārs Persidskis, teikts, ka 2022. gada 27. februārī jeb tikai trīs dienas pēc tam, kad Krievijas bruņotie spēki bija sākuši plaša mēroga iebrukumu Ukrainā, Marks R. savā "Facebook" profilā publicēja attēlu, kurā Ukrainas teritorija bija attēlota kā Krievijas Federācijas okupēta. Attēlu papildināja uzraksts krievu valodā "Būs labi arī tā". 

Komentāru sadaļā Marks ierakstīja: "Es esmu par krieviem." Šis attēls viņa sociālā tīkla profilā atradies trīs gadus – līdz pat 2025. gada 11. martam. Taču jelgavnieka otrs noziedzīgais nodarījums, par ko uzrādīta apsūdzība, gan tika pamanīts uzreiz – 2024. gada 28. augusta pēcpusdienā Marks kādas daudzdzīvokļu mājas pagalmā Pasta ielā atskaņojis Krievijas Federācijas himnu un krievu valodā vairākkārt izkliedzis saukli "Krievija, uz priekšu!".  rbs, vai naudas sods.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē