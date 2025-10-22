Rīgas brīvostā notikusi Latvijā ražotu dronu, robotlaivu un citu modernu jūras tehnoloģiju demonstrācija. Ierīces paredzētas ostu un jūrniecības darbu atvieglošanai – tās spēj veikt uzraudzības, mērīšanas un drošības funkcijas bez cilvēka klātbūtnes. Šī demonstrācija atklāja starptautisko tehnoloģiju forumu “Techritory”, kas turpmākajās dienās Rīgā pulcēs ekspertus no dažādām valstīm, vēsta 360TV Ziņas.
Uzņēmuma “Spark Technologies” vadītājs norādīja, ka dronu risinājumi ievērojami uzlabo drošību un ļauj ātrāk reaģēt uz notikumiem ostu teritorijās. Savukārt “LVR Flote” pārstāvis skaidroja, ka ar jaunajiem robotkuģiem iespējams precīzāk un videi draudzīgāk veikt dziļuma mērījumus, kas iepriekš prasīja lielu kuģu un vairāku cilvēku iesaisti. Arī uzņēmuma “Beyron” izpilddirektore uzsvēra, ka bezpilota droni kļūst par būtisku drošības elementu – tuvākajā laikā to ligzdas tiks izvietotas pie Ķīšezera un Vecāķu pludmales, lai ātri reaģētu uz ārkārtas situācijām.
Visas šīs ierīces darbojas, izmantojot privātu 5G tīklu, kas nodrošina drošu datu pārraidi starp kuģiem, droniem un ostu vadības centriem. Kā norādīja “LMT” viceprezidents, piektās paaudzes mobilie tīkli mūsdienās tiek veidoti ne tikai cilvēku, bet arī robotizētu sistēmu un rūpniecības procesu vajadzībām. Tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvji uzskata, ka šādas inovācijas būtiski samazinās ostu darba laiku, palielinās efektivitāti un taupīs resursus.
Eksperti prognozē, ka tuvāko piecu gadu laikā ostu digitalizācija kļūs par nozīmīgu tendenci visā Eiropā, bet Latvija jau šobrīd esot starp līderiem jūras tehnoloģiju ieviešanā.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu