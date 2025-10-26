Saistībā ar dārglietu zādzību no Luvras aizturētas divas personas, svētdien apstiprināja prokuratūra.
Vienu no personām aizturēja Parīzes Šala de Golla lidostā, kad viņš mēģināja iekāpt reisa uz Alžīriju lidmašīnā, izskanējis vietējos medijos.
Otra persona aizturēta Sēnas-Sendenī departamentā.
Jau vēstīts, ka pasaulslavenajā muzejā pirms nedēļas notika evakuācija un to uz vairākām dienām slēdza pēc tam, kad četri cilvēki maskās ielauzās Luvras Apollo galerijā, nozaga dārglietas un aizbēga, izmantojot motorollerus. Zādzība ilga vien dažas minūtes un notika gaišā dienas laikā, kad muzejā jau atradās pirmie apmeklētāji.
No Luvras tika nozagti deviņi priekšmeti, no kuriem viens - imperatores Eiženijas kronis - vēlāk tika atrasts netālu no muzeja. Zagļi acīmredzot to pazaudēja bēgšanas laikā. Kronis, ko rotā 1354 dimanti un 56 smaragdi, zādzības laikā tika bojāts.
Zagļiem izdevās aizbēgt ar astoņiem priekšmetiem, kas datēti ar 19. gadsimtu, tai skaitā smaragdu un dimantu kaklarotu, ko Napoleons dāvināja savai otrajai sievai Marijai Luīzei.
Nozagto Francijas monarhu dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā.
Piektdien prokuratūra paziņoja, ka izmeklētāji nozieguma vietā ir ieguvuši vairāk nekā 150 DNS paraugu, pirkstu nospiedumu un citu pavedienu.
