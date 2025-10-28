It kā jau ikviens latviešu valodas pratējs zina, kas tas divdabis tāds, nemaz nerunājot par ciešamo kārtu, ar ko apausekļota vai visa Latvijas vēsture. 

Un tad vēl uzmetam pa virsu nolieguma noliegumu, kas iestīvinājies valodā kā mītisks vienradzis. Valoda ir gudra, lāgiem minama kā mīkla un atbildes sniedz aizplīvurotas, tomēr nepārprotamas.

Par to globālo melošanu apnicis tērgāt, tomēr nepamanīt, ka mazā mērogā visi procesi nodemonstrē sevi arī Latvijā, arī būtu tuvredzīgi. Sodītāji, novērotāji, filmētāji, noklausītāji, cenzētāji, kontrolētāji, ginekologi, stambulētāji un to šķīstie dvīņi – ārkārtīgi aktuālas tēmas, kad uz galvām gāžas tilti, brūk ceļi, nav patvertņu un individuālo ieroču. Runā vienu, dara citu. Divdabis. Latviešu valodā biežāk lietots ir divkosis, bet ej nu skaidro katram iebraucējam, kas tā tāda par kosu. Domāju, ka arī atsevišķi deputāti, kuri tvīkst pēc īstiem varoņiem literatūrā, pēdējoreiz grāmatu ņēmuši rokā aizpērnajos Ziemassvētkos. Un, visticamāk, tā būs bijusi dziesmu grāmata. Vai kantorgrāmata.

Latviešu klasika ir pilna ar sarežģītiem raksturiem – lasi Brigaderi, Aspaziju, Raini – preparē un domā, bet papes varoņus vari atrast Viļa Lāča rakstu darbos. Ā, tas atkal ideoloģiski nesaskan ar t. s. vērtībām.

