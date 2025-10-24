Krievijas Ģenerālprokuratūra pieprasījusi atzīt ieslodzījumā mirušā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija dibinātā Korupcijas apkarošanas fonda (FBK) ASV juridisko personu "ACF Inc." par "teroristisku organizāciju", paziņojusi Navaļnija komanda.
Augstākā tiesa Ģenerālprokuratūras prasību izskatīs slēgtā režīmā 27. novembrī. Navaļnija domubiedri ir pārliecināti, ka tiesa prasību apmierinās. "27. novembrī viņi atzīs mūs par "teroristisku organizāciju". (..) Mūsu praktisko starptautisko darbību, kas saistīta ar sankciju darbu, starptautisko lobēšanu, starptautisko politiku, ceļošanu pa pasauli, līdzekļu vākšanu, veikt būs vēl grūtāk," norādīja Navaļnija līdzgaitnieks Leonīds Volkovs. ASV juridiskā persona FBK ir nepieciešama, lai vienkāršotu ziedojumu vākšanu, norādīja aktīvists. "Visi tie, kas īsteno pūļa finansējuma projektus, šim nolūkam reģistrē Amerikas juridiskās personas," viņš skaidroja. Krievijas tiesa 2021. gadā FBK un Navaļnija štābus atzina par "ekstrēmistiskām" organizācijām.
