VAS “Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri (LNSO) un Kultūras ministriju piesaistījusi pieredzējušo zviedru akustikas ekspertu Janu Ingi Gustafsonu (Jan-Inge Gustafson), lai izstrādātu jaunus akustiskos risinājumus Lielās ģildes lielajai zālei. Projekts sola ievērojami uzlabot koncertu skaņas kvalitāti un zāles daudzfunkcionalitāti.
VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs norāda, ka akustiskie risinājumi ir tikpat nozīmīgi kā energoefektivitāte un vides pieejamība, jo Lielā ģilde ir viens no Latvijas kultūras simboliem. Pēc ekspertu ieteikumiem zālē tiks uzstādīti kustināmi griestu un sānu akustiskie paneļi, kas ļaus pielāgot skaņu dažādu žanru un sastāvu koncertiem – no simfoniskās mūzikas līdz kamermūzikai.
LNSO direktore Indra Lūkina uzsver, ka jaunie risinājumi ļaus Lielajai ģildei kļūt par vienu no akustiski labākajām koncertzālēm reģionā. Savukārt akustiķis Gustafsons norāda – galvenais mērķis bija “radīt optimālus apstākļus mūziķiem un panākt bagātīgāku zāles skaņu, izmantojot zāles tilpumu un īpašus reflektorus griestos.”
Īpaša uzmanība pievērsta arī vēsturiskās zāles gala sienas atjaunošanai, kas kopš 1963. gada ugunsgrēka bija aizsegta. Tagad tā tiks eksponēta un iekļauta akustiskajā dizainā.
Lielās ģildes pārbūves projekta kopējās izmaksas sasniedz 16,3 miljonus eiro. Finansējums piesaistīts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Atveseļošanas fonda un valsts budžeta.
Projekta pabeigšana paredzēta līdz 2026. gada nogalei, un pēc rekonstrukcijas Lielā ģilde kļūs par modernu, energoefektīvu un akustiski izcilu koncertvietu.