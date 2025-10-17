Viena no Latvijas ievērojamākajām influencerēm un uzņēmējām, Elīna Didrihsone, raidījumā "Māmiņu klubs" sniedza atklātu ieskatu savā dzīvē, skaidrojot, kā viņai izdodas saskaņot uzņēmējdarbību, karjeru sociālajos tīklos un mātes pienākumus.
Elīna un viņas vīrs Nauris Didrihsons ir vecāki dēlam Džeisonam, un Elīna neslēpj, ka atrast līdzsvaru starp darbu un ģimeni var būt grūti. "Būtu nepatiesi teikt, ka es nespēju to apvienot. Es to daru. Taču esmu atzinusi, ka manas klātbūtnes ģimenē ir mazāk, nekā varbūt sabiedrība sagaida. Man ar to ir labi," godīgi atklāj Elīna.
Viņa atklāj, ka laika gaitā ir iemācījusies stāvēt par saviem lēmumiem un nejūtas vainīga par to, ka dēla audzināšanā tiek izmantoti auklītes pakalpojumi. Sākotnēji pēc bērna piedzimšanas vīrs Nauris ieteica auklīti, taču Elīna to noraidīja. Tomēr pēc trim nedēļām viņa atzina, ka palīdzība ir nepieciešama.
Sākotnēji pāris to turēja noslēpumā, taču vēlāk auklīte kļuva redzama sociālajos tīklos. "Jā, man ir auklīte, un es nožēloju, ka to neatklāju jau agrāk. Mēs esam pateicīgi par iespēju to atļauties," saka Elīna.
Viņa atzīst, ka bieži saskārusies ar kritiku par savu iesaistīšanās līmeni dēla audzināšanā, jo daļa sabiedrības uzskata, ka mātei jābūt bērna tuvumā visu laiku. "Runājot ar citiem uzņēmējiem, kuri atrodas līdzīgā situācijā, tu saproti, ka tavs modelis ir pieņemams. Taču tas var būt nepieņemami tiem, kas dzīvo citādi un uzskata, ka mammai jābūt pieejamai 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Katrs izvēlas dzīvot tā, kā uzskata par pareizu un kā viņam ir iespējams."
Tagad, kad Džeisons ir uzsācis bērnudārza gaitas, Elīnas ikdiena ir kļuvusi vēl vieglāka.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu