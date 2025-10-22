Politologs Andis Kudors 360TV Ziņām skaidro, vai Krievijas diktators Vladimirs Putins būtu ar mieru tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, un kādas izredzes iegūt “Tomahawk” raķetes no Eiropas valstīm, kā militārajās noliktavās tiek glabāts Putina lielākais bieds.
Viens telefona zvans un ASV prezidents Donalds Tramps atkal runā Kremļa valodā. Tiekoties ar Zelenski bez mediju klātbūtnes, Tramps esot pat uzstājis, lai Ukraina Krievijai atdod Donbasa apgabalu tiktāl, cik tas okupēts. Tramps arī atteicās pārdot Ukrainai “Tomahawk” raķetes un teicis, ka viņš apsverot drošības garantiju sniegšanu gan Kijevai, gan Maskavai, kas Ukrainas delegāciju pamatīgi samulsinājis. Tā medijam "Axios" sacījuši avoti, kas pietuvināti Baltajam namam. Tomēr publiski Tramps pauž, ka rosinājis karu apturēt tagadējās frontes līnijās.
Trampa noskaņojuma maiņa, šķiet, nevienu vairs nepārsteidz. Viņš arī pats piektdien atzina, ka apzinās, ka Krievija ar viņu manipulē, bet nešķita, ka būtu nosakņojies tam pretoties.
Nākamais solis – Trampa un Putina tikšanās Kremlim draudzīgajā Ungārijā, Budapeštā. Tā iecerēta tuvāko dienu vai nedēļu laikā. Zelenskis ir skeptisks par norises vietu, taču pauž gatavību tikties ar Putinu, ja saņemtu oficiālu uzaicinājumu. Taču signālu par to pagaidām nav. Kremlī arī sakot, ka gatavošanās līderu samitam vēl nenotiek, jo vispirms ārpolitikas dienestiem esot jāizdara daži mājas darbi.
Ukraina ziņo, ka ar ASV patlaban gatavo ilgtermiņa līgumu par 25 Patriot sistēmu iegādi un norāda, ka arī dažu Eiropas valstu arsenālā ir "Tomahawk" raķetes.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu