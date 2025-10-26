"Latvijas Avīzes" lasītājiem jautāju: vai, viņuprāt, jāmaina vēlēšanu sistēma tā, kā to piedāvā jaunā kustība "Bez partijām"?
Andris Kazinovskis Susāju pagastā: "Par jaunās kustības "Bez partijām" piedāvājumu mans komentārs ir īss – nekompetence. Ir vēlēšanās, bet nav zināšanu."
Lidija Ozoliņa Pilskalnes pagastā: "Teikšu godīgi, Alvi Hermani īsti nesaprotu. No viņa teiktā man tā īsti saprotams ir tikai tas, ka viņš vēlas mainīt vēlēšanu sistēmu. Jā, es arī ar abām rokām esmu par to, ka jāievēl Saeimā kompetentākie cilvēki, jo visu laiku patiešām ir tā, ka aiz līderiem parlamentā ievelk pelēcības. Ja vēlētāji balsotu par konkrētiem sev zināmiem cilvēkiem, nevis partiju listēm, rezultāts, iespējams, būtu pavisam cits. Tagad aiz līderiem paši līderi ieliek melnstrādniekus. Kam tas izdevīgi? Bet vai Hermanis neiet iemītās pēdās? Nav taču droši zināms, vai viņš pats ies lielajā politikā un, ja ies, ko īsti darīs. Jā, Hermanis ir izcils režisors. Bet līdzīgi var teikt par Uldi Pīlēnu – izcils uzņēmējs. Tikai tā izcilība pati nekandidēja uz Saeimu, lai gan "Apvienotais saraksts" viņu pieteica kā savu Ministru prezidenta amata kandidātu. Un no visa tā iznāca viens liels čušs. Vai Hermanis arī tiks pieteikts kā premjera kandidāts? Viss ir tādā miglā tīts. Kā Hermanis iedomājas reizē strādāt parlamentā un teātrī? Kā var reizē būt Saeimas deputāts un sava privātuzņēmuma vadītājs? Nav taču pirmskara laiki. Vai tas būtu atbalsts šā brīža aplamībai, ka cilvēks sēž reizē uz desmit krēsliem? Un kur teikts, ka, ja varēs balsot par konkrētiem cilvēkiem, Saeimā nonāks paši kompetentākie? Es šo situāciju esmu izjutusi uz savas ādas. Pēdējās pašvaldību vēlēšanās savā sarakstā no 14. vietas vēlētāji mani pacēla uz piekto vietu, ja būtu trešajā pozīcijā, sēdētu novada domē. Jautājums, kas patiesībā ir ļoti vispārīgs – ja esmu laba skolotāja, vai būšu laba politiķe? Kur tad tagad ir tas Pīlēns? Arī agrāk cilvēki balsoja par konkrētiem kultūras nozares cilvēkiem – Ivaru Pugu, Ausmu Kantāni, Imantu Ziedoni, Raimondu Paulu. Nu un? Hermanis ir gudrs cilvēks, tikai ar vienu mazu piezīmīti – man no laukiem tā viņa gudrība varbūt izskatās citāda, nekā tā izskatās Rīgā dzīvojošiem, vispirms jau viņam pašam. Un kaut kā piemirstam, ka politiķis pēc savas būtības ir profesionāls cilvēks, kā visi citi, pedagogs, inženieris, ārsts, mākslinieks. Visi citi mācās skolās, kur mācās politiķis?"
Aivars Kaliksons Madonā: "Man tikai viens jautājums Hermanim – vai neesat aizmirsis, ar ko beidzās Ulda Pīlēna jājiens Stikla kalnā? Ar pārveidoto dziesmu "Upē naktī pīles kliedz", to rindiņu dziedot – upē naktī pīlēns kliedz…"
Eleonora Maisaka Viesītē: "Kaut kas ir jādara, bezatbildības līmenis nenormāls, ziepes lielas. Bet aizmirstam, ka Hermanis vispirms ir aktieris, režisors – ka tik nebūs tā, ka teātris no teātra telpām tiek pārcelts uz lielo politiku."
