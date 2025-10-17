Koalīcijas partijas ir spējušas vienoties par nākamā gada un vidēja termiņa valsts budžeta projektu. "Tas nozīmē, ka koalīcija un šī valdība spēj strādāt tālāk," preses konferencē pēc Ministru kabineta sēdes šonedēļ sacīja premjere Evika Siliņa ("JV"). 

Viņa arī brīdināja: "Ja Saeima šo budžetu neatbalstīs, tad man būs jāsaka, ka diemžēl kāds ir pret drošību." Šī nebija pirmā reize, kad premjere to aicina ielāgot. Un ne pirmo reizi viņa publiski rāja vienu no savas komandas biedriem – labklājības ministru Reini Uzulnieku (ZZS), kā tas bija tajā pašā valdības sēdē.

Tas notika laikā, kad darba kārtībā bija jautājums par pārstāvniecību Eiropas Savienības ministru sanāksmē, kur plānots apspriest arī ar Stambulas konvencijas ieviešanu saistītus jautājumus. Jāatgādina, ka iepriekš premjere lika labklājības ministram neveikli justies tad, kad viņš ieradās pie valdības vadītājas, lai izrunātos par ZZS nostājas maiņu jautājumā par Stambulas konvencijas ratifikāciju, taču E. Siliņa mediju klātbūtnē uzdeva viņam sagatavot ziņojumu par padarīto vardarbības mazināšanā, kas izriet no šā dokumenta. Nekāda koleģiāla aprunāšanās todien nenotika. Politiķi prognozē, ka Saeima, visticamāk, pieņems ceturtdien komisijām nodoto valsts budžeta projektu un to pavadošos likumprojektus.

Lielākais pārbaudījums būs budžeta pieņemšana otrajā lasījumā, kas paredzēta decembra sākumā, jo uz to deputāti parasti iesniedz vairākus simtus priekšlikumu.

Ceturtdien notika arī deputātu maiņa Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijā, jo Andrejs Vilks, kurš veselības dēļ vairākās sēdēs nevarēja piedalīties, nolika mandātu. Viņa vietā nāca Jānis Dinevičs. Viņš ir viens no diviem bijušajiem Augstākās Padomes deputātiem, kas tagad strādās Saeimā, otrs ir ārpusfrakciju deputāts Aleksandrs Kiršteins. J. Dinevičs, kura politiskā darbība ir saistīta ar sociāldemokrātiem, ir bijis Rīgas domes deputāts, taču Saeimā ievēlēts pirmo reizi.

Premjere strostē Uzulnieku

