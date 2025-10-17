Rīgas domes sēde, kas sākās trešdien plkst. 11.00, noslēdzās naktī – neilgi pirms plkst. 2.00, tādējādi kopā tā ilga gandrīz 15 stundas.
Darbakārtībā bija iekļauti 74 jautājumi, viens no tiem arī par neuzticības izteikšanu uzņēmuma "Rīgas namu pārvaldnieks" padomei un valdei. Opozīcija asi kritizēja gan koalīciju, gan Rīgas mēru par sēdes organizēšanu. Tika norādīts, ka, liekot domes darbiniekiem strādāt ārpus darba laika, pašvaldībai tiek radīti papildu izdevumi, jo par darbu nakts stundās darbiniekiem būs jāpiemaksā vai arī jāpiešķir kompensējošs atpūtas laiks.
Savulaik Saeimā deputāti, skatot valsts budžeta likumprojektu, ir strādājuši naktī. Taču tagad šī prakse izskausta. Saeimā trešdien tika iesniegts 2026. gada valsts budžeta projekts un parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa žurnālistiem teikusi, ka budžetu naktīs neskatīšot. Pie tā tikšot strādāts Saeimas sēdēs no plkst. 9 līdz 21. Nepieciešamības gadījumā budžetu varētu skatīt arī sestdienā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu