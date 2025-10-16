Piepildās prognozes, ka migrācijas jautājumi kļūs par politiķiem ērtu tēmu gadā pirms Saeimas vēlēšanām. 

Jāuzsver, ka tēma patiešām ir svarīga, tomēr rodas iespaids, ka to apzināti vai neapzināti sapurgā, turklāt to dara gan stingrāka regulējuma prasītāji, gan viņu oponenti.

ZZS publiski pieprasa ārlietu ministrei skaidrojumu, ko Braže darījusi, lai Eiropas Savienības (ES) migrācijas pakta jautājumā Latvija saņemtu tādus pašus atvieglojumus kā Polija. Lai gan Eiropā notiekošajam sekoju, tomēr par šādu ES lēmumu neesmu lasījis, tomēr, protams, neuzdrošinos apšaubīt "zaļo zemnieku" visiem zināmo kompetenci ārlietās. Jautājums ir cits. Ja Polijas preses regulārie lasītāji "zaļzemnieki" paši min tieši un tikai Poliju, bet ne Igauniju un Lietuvu, tad tas nozīmē, ka faktiski viņi prasa, lai Latvija rīkotos, nesaskaņojot savu politiku ar tuvākajām kaimiņvalstīm. Mēs, protams, varam arī tā darīt, tomēr pēc tam diez vai šo kaimiņvalstu spēka struktūru cilvēki nāks mūsējiem palīgā lielāku migrācijas uzplūdu gadījumā, kā tas noticis agrāk. Citiem vārdiem sakot, ZZS paziņojums ir tik nenoslēpjams politiskais PR, ka tas, sarunvalodā izsakoties, atsit vēlēšanos tēmu turpināt. Jo tāpat skaidrs, ka politiķi ar to spēlējas savās interesēs.

