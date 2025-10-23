Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieki Kuģi turpina tempļa labiekārtošanas darbus un krāso sienas. Darba gaitā Uģis un Linda aizrunājas par finansēm, atklājot, ka šovasar bijis daudz neplānotu tēriņu, kas būtiski ietekmējuši ģimenes uzkrājumu stāvokli.
“Visus vasaras mēnešus mēs bijām mīnusos,” vaļsirdīgi stāsta Uģis Kuģis, atklājot, ka ģimenē bijuši pamatīgi tēriņi. Iegādāts gan jauns drēbju skapis, gan citas mēbeles, kā arī sadzīves tehnika. “Iztērējām ap 3000 eiro. Man ir vajadzīgs aptuveni gads, lai to summu noliktu atpakaļ. Nav jau tā, ka man nauda krīt no debesīm, bet domāju, ka gada laikā šo uzkrājumu varēšu atlikt atpakaļ. Viss, ko bijām iekrājuši sapņiem par Indiju, visu esam iztērējuši.”
Tikmēr Linda mierina, ka tāda ir dzīve, un ka nav iespējams visu paredzēt. Uģis atklāj, ka būs diezgan grūti šo naudu sakrāt no jauna, un ka nāksies pamatīgi rukāt. Viņš jautā, vai fakts, ka ģimene ir vairāku tūkstošu eiro mīnusā, kaut ko sievai izsaka, Linda atbild noraidoši. “Kāda starpība? Es tāpat ģimenē naudu neienesu, ko man tur iespringt? Tu jau vienmēr izdomā kaut ko, vienmēr atrisini to jautājumu. Laikam tāpēc es nesatraucos. Kaut kā vienmēr viss sanāk!” pārliecināta ir Linda.
VIDEO:
