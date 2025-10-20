Tieslietu akadēmijā ierīkotas mūsdienīgas auditorijas, tiesas sēžu izspēles zāle un pat bumbu patvertne. 360TV Ziņu filmēšanas grupai, kas devās izzināt jaunās telpas, bija iespēja ieskatīties arī ēkas pagrabstāvā, kur saglabājušās šauras ejas un biezas dzelzs durvis no senākiem laikiem.
Patvertne tapusi, rekonstruējot ēkas pagrabu. Kā stāsta viens no atbildīgajiem pārstāvjiem Gints, pagrabs bija būvēts tā, lai pildītu patvertnes funkcijas, taču gadiem tas bija pamests. Rekonstrukcijas laikā tas tika iztīrīts, atjaunots un ar līdzfinansējuma palīdzību sagatavots drošības vajadzībām.
Telpās saglabātas oriģinālās dzelzs durvis, kā arī atklāts tunelis, kas savieno vairākas ēkas. Saskaņā ar drošības instrukcijām X stundas gadījumā šīs durvis būtu nekavējoties jāaizver, lai patvertnē esošie cilvēki būtu maksimāli aizsargāti. Visdrošākā vieta esot vistālāk no ārsienām.
Patvertnē vēl jānodrošina kanalizācija un ūdens pievads, tomēr arī šobrīd tā spētu izpildīt savu pamatfunkciju – pasargāt cilvēkus ārkārtas situācijā. Pēc aplēsēm tur varētu patverties līdz 200 cilvēkiem, jo pagrabs aptver visu ēkas perimetru. Daļas sienu būvētas ar amortizējošiem elementiem, tāpēc tajās uzturēties nav ieteicams.
Svarīgi, ka patvertnē varēs iekļūt ne tikai akadēmijas darbinieki vai studenti, bet arī apkārtnes iedzīvotāji, ja situācija to prasīs. Tas padara šo vietu īpaši nozīmīgu, ņemot vērā aktuālās drošības diskusijas sabiedrībā.
Šī ir viena no pirmajām modernajām izglītības iestādēm Latvijā, kur blakus auditorijām tiek attīstīta arī civilās aizsardzības infrastruktūra. Tieslietu akadēmijas vadība uzsver – drošība nav tikai teorija, tā ir praktiski risināms uzdevums, ar ko jāsāk jau šodien.
VIDEO:
