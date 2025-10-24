Overcast 12.1 °C
#deja

Ingrīdai Edītei Saulītei — 90

Ernests Spīčs, horeogrāfs, tautas dejas pētnieks / Latvijas Mediji
2025. gada 24. oktobris, 11:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 24. oktobris, 11:00
Ingrīda Edīte Saulīte ved tautas dejas sacīkstes "Vedam danci" vērtēšanas komisiju, 2008. gads.
Ingrīda Edīte Saulīte ved tautas dejas sacīkstes "Vedam danci" vērtēšanas komisiju, 2008. gads.
Foto: No personiskā arhīva

Pasaulīt, mīļā! Dainu tēvam – tikai 190, bet Ingrīdai Edītei Saulītei – jau 90. Dažreiz šķiet, ka tautasdziesmu kārtotājam Krišjānim Baronam ir vismaz tikpat gadu, cik pašām dainām, bet fakti runā paši par sevi.

Ar Dainu tēvu varam iepazīties vien caur bieziem sējumiem grāmatu plauktos un viņa dzīves gudrību lasīt starp rindām, bet ar skatuviskās un tautas dejas izcilu personību varam aprunāties vēl šodien – viņa labprāt dalās ar atziņām, kas gūtas ilggadīgā darbā kultūras centrā, kuram bijuši dažādi nosaukumi, bet ko vecākās paaudzes cilvēki joprojām mīļi dēvē par Melngaiļa namu. 

Vai tu atceries, kā tu sāki strādāt Melngaiļa vārdā nosauktajā Tautas mākslas namā? 

Atceros to ļoti labi. Man – pavisam jaunai meitenei, knapi 17 gadus sasniegušai – pēkšņi nācās uzņemties atbildību par visiem republikas tautisko deju dejotājiem. Es taču nācu no baleta pasaules – mācījos klasisko baletu, raksturdeju… Bet te – pašdarbība! No tās neko nesapratu. Un vispār – kas tās par dejām, ko viņi dejo, kas ir tie vadītāji un kā jāceļ viņiem kvalifikācija?

Ingrīda Edīte Saulīte. Viemēr ar ziediem.
Ingrīda Edīte Saulīte. Viemēr ar ziediem.
Foto: No personiskā arhīva

Lai situāciju labotu, katru rītu sāku ar tikšanos ar Melngaiļa nama direktoru Osvaldu Reihmani, kurš pacietīgi skaidroja dienas uzdevumus un jautāju man par  jaunām „idejiņām“, kā viņš teica. Esmu viņam pateicīga – tāpat kā visiem kolēģiem un vēlāk arī deju skolotājiem – Mildai Lasmanei, Boļeslavam Miļevičam, kuri jau pirms manis bija veidojuši deju svētkus jau 1948. gadā, un – kā zināms Lasmane jau agrāk – pirms kara. Miļevičs mani mēdza apturēt gaitenī un pazobot: „Mīļais bērns, vai tu jau saproti, ar ko mēs te nodarbojamies?“ Tā mēs tur strādājām.

Jaunievedums tajā laikā bija vadītāju tikšanās semināros ar dejas kritiķiem un pētniekiem – sākumā ar izcili erudīto Elzu Siliņu, pēc tam ar ne mazāk gudro Hariju Sūnu. Man šķiet, ka tieši šādu semināru šodien pietrūkst. Varbūt tieši tāpēc arī esam tik tālu no tautas dejas aizgājuši...

Iedomājies, ja tu būtu tagad jauna speciāliste tajā pašā darba vietā. Ko tu darītu?

"Man jau liekas, ka šodien es vairs neprastu strādāt. Ne jau tāpēc, ka būtu grūtāk — vienkārši skatuviskajā dejā ienākusi liela ietekme no citiem žanriem, un kā to novērst es nezinu.

Tolaik mēs dejojām arī kaimiņtautu dejas, bet ļoti skaidri sapratām atšķirību — zinājām, ar ko latviešu deja atšķiras no citām. Šodien mēs sakām, ka attīstām latviešu deju, bet tajā ir tik daudz svešu elementu, ka bez tautas tērpa nevar pat pateikt, kas tā par deju. Un es nereti sev jautāju — vai tas vispār vēl ir latviešu deja? Vai tev pašam patīk, ka dejo it kā latviešu deju, bet tajā ir mūsdienu dejas elementi, kas nesaskan ne ar mūziku, ne ar priekšstatu par to, kas ir latviešu deja? Ko darīt? Es nezinu. Tagad ir citi cilvēki — lai viņi domā.“

Ingrīda Edīte Saulīte. Jaunrades skates žūrijā, 2012. gads.
Ingrīda Edīte Saulīte. Jaunrades skates žūrijā, 2012. gads.
Foto: No personiskā arhīva

Vai latviešu skatuviskajai dejai ir nākotne? 

Protams, ja ir tik daudz dejotāju, nav jābaidās, ka viņi pēkšņi pazudīs. Jāuztraucas ir par ko citu — par kvalitāti. Un ar kvalitāti es nedomāju, cik tehniski viņi dejo polku vai cik sinhroni ir "līdzinās". Es domāju dziļāku kvalitāti — satura, izpratnes un sakņu kvalitāti.

Mēs esam pametuši novārtā tautas deju. Par to es runāju jau gadu desmitu, bet šķiet, ka pēdējo Skolēnu Deju svētku rīkotāji beidzot mani sadzirdēja — jo Daugavas stadionā skanēja arī tautas dejas.Tas nozīmē, ka vismaz tās tautas dejas, kas bija svētkos, bērni ir iemācījušies.

Kaut tā būtu arī lielajos svētkos. Tautas dejas, kaut vai pāru dancīšus, taču var mēģinājumos dejot. Nav tā, ka tam trūktu vietas vai laika. Un arī ārzemēs — folkloras festivālos, kuros piedalās mūsu kolektīvi, tās tautas dejas ir tieši tās, kas noder visvairāk.

Kad mūsu saruna galā,  Ingrīda nopūšas: „Kad esam jauni, mēs nenovērtējam, cik svarīgi ir aprunāties ar vecākās paaudzes cilvēkiem. Tā, mēs jaunas meitenes gājām ciemos pie mūsu dejas vecmāmiņas Mildas Lasmanes uz kāpostu ballēm, bet ne reizi nepajautājām, ko viņa kā tautas dejas skolotāja darīja 30. gadu beigās. Arvīds Donass vadīja Melngaiļa namu, bet jaunībā bija dejojis Jēkaba Stumbra „dDiždancī“ un nekad es neiedomājos, ka būtu jāpajautā par to pieredzi.  Visa tautiskās dejas darīšana taču sākās jau 20. gados un 30. gados jau notika dažāda mēroga deju svētki, lai arī tie nebija tā nosaukti, bet dejošana bija. Nav kas to tagad var atcerēties?“

Sarunas par Ingrīdu veikumu ar viņas kolēģiem, Deju svētku Goda virsvadītājiem

Ojārs Lamass: „2025. gada 24. oktobris ir ievērojama diena latviešu dejotāju saimei. Šajā dienā apaļa jubileja ir Ingrīdai Saulītei, kuras dzīve un darbība ir būtiski ietekmējusi Latvijas deju svētku izveidi un attīstību. Būdama Emīla Melngaiļa Tautas Mākslas nama (padomju laika nosaukums) darbiniece, kuras darbības joma bija Deju svētku organizēšana, repertuāra veidošana un atlase, kā arī svētku norises plānošana un īstenošana, sākot no deju svētku paša sākuma pēc Otrā pasaules kara. Viņa bijusi arī daudzu deju svētku virsvadītāja un mākslinieciskā vadītāja un beidzot svētku Goda virsvadītāja. Tāpat svētkos dejotas arī viņas horeogrāfētās dejas un tautas deju apdares. Viņai vienmēr rūpējusi latviešu tautas dejas godāšana un latviešu skatuviskās dejas attīstība, lai netiktu zaudēts latviskais pamats. Sadarbībā ar Uldi Žagatu viņi veidoja radošu tandēmu, kas nodrošināja ne tikai Deju svētku augstu kvalitāti, bet būtiski veicināja deju kolektīvu attīstību. Arī Tautas Deju Ansambļa nosaukuma un viņam atbilstošu prasību un kritēriju ieviešana ir viņas darba rezultāts. Domāju, ka šodien nav dejotāja, kas nezinātu, kas ir Ingrīda Saulīte. Viņas mūžs ir vesels laikmets Deju svētku vēsturē! Pievienojos visu dejotāju laba vēlējumiem Ingrīdai, vēlot arī no savas puses veselību, stipru un možu garu un Dvēseles harmoniju šajā sarežģītajā un satrauktajā laikā. Daudz laimes, Jubilār!“

Ingrīda Edīte Saulīte ar kolēģiem.
Ingrīda Edīte Saulīte ar kolēģiem.
Foto: No personiskā arhīva

Indra Filipsone: „Ingrīda Saulīte manā dzīvē ir spēlējusi ļoti nozīmīgu lomu. Tolaik, kad ar savu “Bitīti” pretendējām uz bērnu TDA goda nosaukumu, Ingrīda nāca uz visiem koncertiem, vēroja, analizēja un deva vērtīgus padomus, kā uzlabot sniegumu. Ļoti svarīgs man bija arī viņas ieteikums studēt horeogrāfiju toreizējā Latvijas Valsts konservatorijā. Viņa sacīja: ja “Bitīte” pretendē uz TDA nosaukumu, tad arī vadītājai jābūt augstākajai izglītībai savā jomā. Tas bija mudinājums, kas mainīja manu profesionālo ceļu.

Viens no Ingrīdas Saulītes lielākajiem devumiem visai nozares sistēmai ir stadiona deju laukuma iekārtojuma izveide. Tieši viņa bija tā, kas definēja, kā dejotāji uznāk, kur dejo, kā noiet, lai katrs dejotājs zinātu savu vietu. Laukuma marķējuma sistēma Deju svētkos ir viņas darbs. Tāpat viņas pārziņā bija arī deju aprakstu izveide un to publicēšana, lai kolektīvi jauno repertuāru varētu apgūt precīzi un vienoti.

Man palikusi atmiņā viņas uzstāšanās semināros un apspriedēs par jaunrades konkursiem. Viņa vienmēr prata savaldīt emocijas, nomierināt iekarsušos deju skolotājus un horeogrāfus, un iedrošināt meklēt risinājumus.

Ja Uldis Žagata man deva impulsu kā dejotājai un horeogrāfei, tad Ingrīda Saulīte bija tā, kas pavēra ceļu uz Deju svētkiem kā virsvadītājai. Viņa ir ļoti harizmātiska personība – stingra, bet iejūtīga, prasīga, bet godīga. No sirds novēlu viņai labu veselību un dzīvesprieku!

Ilze Mažāne: "Ja Milda Lasmane bija latviešu tautas dejas vecmāmiņa, Harijs Sūna – patriarhs, tad Ingrīda Saulīte ir latviešu tautas skatuviskās dejas granddāma.

Viņa sāka strādāt Melngaiļa Tautas mākslas namā tikai septiņpadsmit gadu vecumā, un jau pavisam drīz viņas vadībā nonāca visa horeogrāfijas pašdarbība – arī tā joma, ko tolaik sauca par sarīkojumu deju (šodien – sporta deju).Tas bija milzīgs darba lauks – skates, repertuārs, semināri, Deju svētki... Un, protams, viņa nestrādāja viena – līdzās bija kolēģes un kolēģi: Valija Bauma, Marga Apsīte, Rozīte Kupča un Ernests Poreiters.

Man vienmēr ir paticis un vēl aizvien patīk viņas kritika – tieši tas, kā viņa spēj pateikt īstos vārdus tā, lai cilvēks neapvainotos, bet aizdomātos. Reizēm viņa var būt skaidra un asa, bet nekad – bez pamata. Aiz katra viņas vārda ir kodols, ir saturs, ir īstais vērtējums. Pat tagad, kad sazvanāmies, viņa mēdz ātri uzliesmot un skarbi izteikties, bet tas nav “tukšs temperaments” – tas vienmēr nāk no viņas pieredzes, godīguma un asā prāta. Es ļoti augstu vērtēju Saulītes aso prātu, māku nosaukt lietas īstajos vārdos un temperamentīgo uzstāšanos semināros un vērtēšanas komisijās.“

Baiba Šteina: „No kolēģes, deju skolotājas BAIBAS ŠTEINAS: ”APBRĪNOJU – par allaž izcilo. sievišķīgo šarmu un spēju vienmēr būt formā, CIENU – par māku un prasmi būt tolerantai, godīgai visās situācijās, nevīt intrigas, GODĀJU – par neatsveramu devumu latviešu dejas pasaulē. LAI TICĪBA SEV UN SAVAI SŪTĪBAI STIPRINA TEVI UN DOD SPĒKU ARĪ TURPMĀK! Patiesā cieņā BAIBA.

Saulītes deja ir tautas deja

Noslēgumā īpaši jāizceļ Ingrīdas Saulītes devums tieši tautas dejas laukā. Lai arī visa viņas darba dzīve lielākoties ritēja citos dejas žanros, īpaši skatuviskajā dejā, tautas dejai viņa pievērsās vēlāk, kad 1980. gadā tika izveidota Deju folkloras kopa “Dandari” – tolaik vienīgā, kas kopa horeogrāfisko folkloru.

Iespējams, tieši šīs intereses rezultātā 1993. gadā tapa krājums “Latviešu tautas dejas”, kurā bija iekļautas arī iepriekš nepublicētas dejas no Jēkaba Stumbra arhīva. Ingrīdas Saulītes kompetence un redzējums bija ļoti nozīmīgs arī, kad viņa desmit gadus vadīja Tautas dejas sacīkstes “Vedam danci” vērtēšanas komisiju. Šobrīd Ingrīda Saulīte ir viena no piecām Deju svētku Goda virsvadītājām, un turpina būt aktīva arī Vispasaules latviešu tautas dejas konkursa “Krustimi dejama” žūrijā.

Viņas klātbūtne šodien ir ne tikai cieņas apliecinājums viņas mūža darbam, bet arī dzīva saite ar tautas dejas pamatvērtībām, kuras vēl arvien ir vērts sargāt.

Ļoti cienu un vērtēju Ingrīdas Edītes Saulītes atklāto valodu skatuviskās un tautas dejas kritikas jomā. Nereti zvanu un jautāju viņas vērtējumu notikumiem dejas pasaulē. Dzīves pieredze un augstais kompetences līmenis mani neizbrīna, bet tas, cik viņa spēj labi formulēt savus vērojumus  un secinājumus, mani sajūsmina. Paldies, mīļā Saulīt, ka atbalsti tautas dejas atgriešanos Deju svētkos!

Ingrīda Edīte Saulīte.
Ingrīda Edīte Saulīte.
Foto: No personiskā arhīva

