Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda padome Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa amatam trešdien nolēma virzīt iepriekšējo padomes vadītāju Jāni Siksni.
Viņš atzīts par labāko kandidātu Memoranda padomes atkārtoti rīkotajā konkursā uz šo vakanci. J. Siksnis, Memoranda padomei trešdienas sēdē skaidrojot savu motivāciju pieteikties SEPLP locekļa amatam, norādīja, ka mediji ir viņa nozare, kurā pavadījis gandrīz visu savu profesionālo mūžu. Viņu šī nozare interesējot, un viņš saredzot, kā ar savu pieredzi var ieguldīt notiekošajos procesos. J. Siksnis bija SEPLP priekšsēdētājs līdz šā gada 3. augustam.
Lēmums par jauna konkursa rīkošanu tika pieņemts pēc tam, kad Saeima 19. jūnijā SEPLP locekļa amatā neapstiprināja Memoranda padomes virzīto, konkursa kārtībā izraudzīto pretendentu Ivaru Belti. Saeimas deputāti 19. jūnijā SEPLP locekļu amatos iecēla Unu Klapkalni un Sanitu Upleju-Jegermani. Līdz ar šīm pārmaiņām amatus SEPLP tad zaudēja Siksnis un Jānis Eglītis. SEPLP sastāvā ir trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima. Vienu locekli apstiprināšanai izvirza Valsts prezidents, vienu – NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome, bet vēl vienu – Saeima. SEPLP locekli var apstiprināt amatā ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. SEPLP locekļus ievēlē uz četriem gadiem. Pašreiz SEPLP jaunais sastāvs ir sācis darbu divu cilvēku sastāvā. Padomes vadītāja ir Sanita Upleja-Jegermane.
SEPLP ir neatkarīga, autonoma institūcija, kas pārstāv sabiedrības intereses sabiedrisko mediju jomā.
