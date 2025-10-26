Mūziķis Jānis Niedra klausītāju vērtējumam nodod jaunu singlu "tu, Tu" - introspektīvu skaņdarbu, kurā caurvijas roka ģitāru skanējums un disko bungu ritmi.
Dziesma ir kā atklāta grēksūdze - vienlaikus arī mantra, kas balstās sarunā ar sevi. Tā vēsta par brīžiem, kad, meklējot vainu citos, nākas saprast, ka atbildība par savām izvēlēm vienmēr jānes pašam.
Dziesmas tapšanā piedalījies ieraksta studijas producents Kristaps Ērglis, kā arī mūziķi Artūrs Strautmanis (bungas), Kaspars Vizulis (ģitāras) un Kristaps Ērglis (bass). Par dziesmas galējo skanējumu rūpējies Reinis Kārkliņš, veicot skaņdarba māsteru.
Jāņa mūzika apvieno mūsdienu roka un popmūzikas elementus, radot emocionāli bagātu un melodiski atpazīstamu skanējumu. Pirmos singlus Jānis izdevis jau 2015. gadā, taču debijas EP “Pareizie nodomi, nepareizās izvēles” savu dienasgaismu ieraudzīja 2024. gada novembrī. Albums tapa sadarbībā ar Kristu Indrišonoku (Chris Noah) un britu skaņu inženieri Kristoferu Herisu (Kristofer Harris).
Jānis Niedra ir 1996. gadā dzimis dziedātājs, multiinstrumentālists un dziesmu autors. Viņa muzikālais ceļš sākās Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā, kur Jānis apguva sitaminstrumentu spēli un guva panākumus gan Latvijas, gan starptautiskos konkursos. Vēlāk viņš ieguva augstāko izglītību BIMM Bristol (Apvienotajā Karalistē), specializējoties dziesmu rakstīšanā (Songwriting).
Dziesma jau pieejama visās straumēšanas platformās, un šobrīd Jānis Niedra uzsācis darbu pie nākamā albuma.
